Con Edy Tavares, la felicidad sigue instalada en Madrid

El pívot sigue siendo determinante para este Madrid que sigue invicto tanto en Liga Endesa como en la Euroliga El caboverdiano ha sido el MVP de octubre como el jugador más desequilibrante de la Liga

Walter Tavares sigue siendo el jugador que vertebra al Real Madrid a pesar de seguir persiguiendo sin suerte el contrato de su vida con el conjunto blanco que el presidente, Florentino Pérez, le continúa negando.

Después de perderse el primer encuentro de la temporada regular en la Liga Endesa debido a problemas respiratorios, el pívot blanco volvió al equipo con la misma determinación e influencia en el juego blanco para llevar al cuadro de Chus Mateo a la imbatibilidad.

Y es que Tavares ha demostrado una vez más su importancia dentro de la plantilla blanca, imponiendo su envergadura en las tareas defensivas y prácticamente imparable en ataque cuando recibe el balón cerca del aro. Es el pilar de este Madrid en todos los frentes.

MVP de octubre

En la Liga Endesa ha logrado de nuevo registros de MVP para convertirse en el Jugador Más Valioso del mes de octubre con una promedio de 23,3 créditos de valoración con valoraciones superiores a los 20 puntos en los tres encuentros disputados por su equipo.

Tavares ya acumula cuatro MVP del mes, tras los recibidos en febrero de la campaña 202-21, octubre de la 2021-22 y enero de la 2022-23. En este mes de octubre ha logrado unas medias de 13,3 puntos, 9,7 rebotes, 0,3 asistencias, 0,3 recuperaciones, 1,7 tapones y esos 23,3 créditos de valoración.

El único que le ha podido hacer un poco de sombre este mes es el ex jugador del Joventut y ahora del Casademont Zaragoza, Simon Birgander, que ha promediado 24,3 créditos pero no ha podido arrebatarle a Tavares el MVP al no haber llegado al 50% de victorias en el mes (un triunfo y tres derrotas.

Unos números comparativamente parecidos al último año, donde lideró al Madrid en Europa y en la Liga Endesa. El camino de la temporada 2023-24 todavía es largo, aunque el caboverdiano ya apunta a otra campaña exitosa donde su aportación será clave para que el Madrid siga en lo más alto para desgracia de sus rivales como el Barça.