La nueva ‘amenaza’ de Tavares al Madrid

El pívot caboverdiano asegura que “no sé si renovaré con el Madrid” “Ojalá que nos pongamos de acuerdo, pero el sueño de la NBA está ahí”, comentó en una entrevista a ‘Relevo’ desde Italia

Walter ‘Eddy’ Tavares vuelve a la carga. La estrella del Madrid sigue sin conseguir el contrato millonario que persigue con el club blanco, y aprovechó una declaraciones a ‘Relevo’ para recordar a su club, que la NBA está presente en caso de no cerrar un acuerdo pronto.

“No sé si renovaré por el Madrid”, dijo el pívot cabo verdiano durante la disputa de un torneo amistoso de preparación para el Mundial, en Trento (Italia). “Ojalá nos pongamos de acuerdo, pero el sueño de la NBA está ahí”, dijo el Mejor Defensor de la Euroliga y MVP de la final.

Y es que el pulso entre el jugador y el club sigue en alto a pesar de las conversaciones que llevan realizando desde hace tiempo. El Madrid no quiere darle el contrato que pide mientras Tavares considera que debe ser retribuido como uno de los mejores de la Euroliga, y la negociación no avanza.

Un año más de contrato

El jugador tiene un año más de contrato con el Madrid, por una cifra cercana al 1,8 millones por limpios por temporada, pero el jugador quiere cobrar el doble. Cree que se lo merece, mientras el Madrid no quiere romper la escala salarial.

Ante ese 'tira y afloja', el agente del jugador está explorando las opciones de volver a la NBA –jugó 12 encuentros con los Atlanta Haws en 2016-, y uno de los equipos que más interés ha mostrado son los Portland Trail Blazers, que lo querrían para la próxima temporada.

El problema es la cláusula que le libere del contrato, que debe abonar al club y los blancos no están dispuestos a perderlo ni la próxima temporada ni las siguientes. Quieren que se quede aunque le piden al pívot que modere sus peticiones, sin haberlo conseguido, de momento.

"Todo está en el aire"

“Todo está en el aire, pero no me preocupa”, explica en la entrevista. “Estoy concentrado en el Mundial con mi selección y luego intentaré disfrutar con mi club casa segundo hasta el último partido. Si me quedo bien, pero si no fuera así, no pasa nada”, dijo sin inmutarse.

“He dicho muchas veces que la NBA está en mente pero hay que analizarlo todo”, sentenció el pívot que parece dispuesto a mantener el pulso con Florentino Pérez el tiempo que haga falta.