Xavi: "Aquí el presidente lo decide todo y tengo que respetarlo"

Xavi Hernández mantuvo en su última rueda de prensa pre-partido como entrenador del Barça la línea conciliadora mostrada el viernes, cuando a través de sus redes sociales publicó un elegante comunicado tras anunciar el club que el de Terrassa no continuaría la próxima temporada al frente del equipo. El todavía técnico azulgrana aseguró que se marcha "orgulloso y con la consciencia tranquila por haberlo dado todo".

Con un posado más sereno del que algunos podrían imaginar por el contexto de la situación, el técnico apareció puntual a las 13:00 horas en punto para compartir sus sensaciones. "Me voy orgulloso, con la consciencia tranquila, lo hemos dado todo, hemos intentado ser hombres de club, hemos entendido muchas cosas en situaciones realmente complicadas", valoró en un primer momento. Después, Xavi admitió no haber alcanzado los objetivos a nivel de títulos en la temporada que concluye este domingo en el Sánchez Pizjuán con la última jornada de Liga.

"Ha sido una experiencia espectacular, un aprendizaje tremendo. Estoy satisfecho y agradecido al club, y ahora esperamos acabar de la mejor manera posible y jugando bien contra el Sevilla. Ha sido un honor y un placer", apuntó Xavi.

Sobre la reunión de este viernes, momento en el que se le informó de que el club apostaba por un relevo, el egarense insistió en que no tiene más remedio que "aceptar" la decisión de Joan Laporta. "El presidente me trasladó sus razones de por qué él cree que el club necesita un cambio de entrenador. Aquí el presidente lo decide todo y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo. Soy un hombre, siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça. Seré un aficionado más, iré a Montjuïc y también al nuevo Camp Nou. Deseo lo mejor a todos, sobre todo a los jugadores", reflexionó Xavi.

"Nunca había imaginado un adiós como este, pero puede pasar"

Acto seguido, al preparador le preguntaron por si podía detallar cuáles fueron los motivos que le dio Joan Laporta para justificar su despido. Ahí, el técnico prefirió no entrar. "Es una pregunta que deberían responder ellos, no debo entrar a valorar yo eso", se limitó a decir.

Con un discurso similar al de su 'famosa' rueda de prensa antes del partido en Almería, Xavi insistió en que su confianza en la plantilla actual era máxima pero que, a su modo de ver, hacen falta algunos retoques para competir por todo contra los mejores equipos de Europa. "Yo seguía motivado e ilusionado, creía en esta plantilla y en poder hacer cosas interesantes cambiando algunas cosas. Pero no ha podido ser. Nunca había imaginado un adiós como este, pero puede pasar, soy un profesional, soy entrenador", explicó.

Sí pareció molestarle algo a Xavi una pregunta respecto a la liquidación de su contrato. "No vayas por aquí, no habrá problema", interrumpió. "Lo que dije, se mantiene", añadió. En las últimas horas se habla de que el entrenador renunciaría a la mayoría del salario que le tocaría cobrar el próximo año pero que su cuerpo técnico sí recibiría de forma íntegra su sueldo.

"Quiero irme en paz y tranquilo"

En el aspecto deportivo, Xavi cree que su equipo no logró competir como pretendía. "Hemos dado un paso adelante en el juego pero no suficiente para ganar títulos. Eso ha pesado en la decisión del presidente, creo", comentó el de Terrassa, que en todo momento evitó lanzar reproches de ningún tipo. "En el club saben mi opinión de todo lo que ha ido sucediendo desde que llegué. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. Ahora solo quiero irme en paz y tranquilo. Estoy agradecido", dijo.

Una vez terminada la comparecencia, y cuando la sala de prensa iba a arrancarse con una ovación, Xavi tomó la palabra de nuevo para lanzar un último mensaje. "Aunque no lo creáis, os echaré de menos. Muchas gracias a todos y 'visca el Barça'", trasladó a los periodistas entre risas al mismo tiempo que se levantaba y abandonaba la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Coherente con su discurso de horas atrás, Xavi no quiso hacer más ruido del que ya había, contribuyendo así a que la atención del barcelonismo se volcara en la final de la Champions League femenina.