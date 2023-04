Sigue en directo el Surne Bilbao Basket - Barça, partido de la Liga Endesa en directo y online hoy

Y empezamos con una mala noticia. Tomas Satoransky será baja para el partido de hoy por unas molestias en el tobillo derecho. El club no especifica el periodo previsto de recuperación.

[COMUNICAT MÈDIC]



El jugador Tomas Satoransky és baixa per al partit d’aquesta tarda contra Bilbao Basket per unes molèsties en el turmell dret.



L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/KUCFHDT13J