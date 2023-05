Chus Mateo sale en defensa de Yabusele: "No es algo de lo que sentirse orgulloso pero aquello ya quedó atrás"

El entrenador del Real Madrid repasó el incidente del jugador francés en el Playoff de la Euroliga ante Partizán Pese a la victoria por 68-79 ante Valencia Basket, el Real Madrid ya no puede acabar en primera posición la temporada regular

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, señaló que Guerschon Yabusele está tratando se dejar atrás el episodio de la pelea ante el Partizán de Belgrado del que fue uno de los grandes protagonistas y que lo está haciendo centrándose en el juego como hizo en la cancha del Valencia Basket, donde fue clave para el triunfo de su equipo por 68-79.

“Él todo el año esta centrado. Ese episodio no le gusta a nadie. Se disculpó y ya está. No es algo de lo que sentirse orgulloso. Los focos están en él porque la sanción fue más alta pero hubo muchos otros jugadores que hicieron cosas que no estuvieron bien. Aquello quedó atrás y está intentando rehacerse jugando al baloncesto. Debe entender que eso lo hace muy bien, que es lo que mejor hace”, destacó en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico se mostró contento por la victoria. “Nunca es una pista fácil y hemos controlado bien el ritmo del partido, cuándo correr y cuándo parar. Hemos tenido alguna perdida de más pero hemos pasado bien el balón y eso reconforta”, admitió.

“Hemos entendido cómo jugar. Aunque algunos jugadores están cansados tienen ritmo de competición y eso lo hemos notado frente a un Valencia que no lo tiene. Dominar el rebote nos ha dado la posibilidad de correr, creo que en ese momento ha sido cuándo hemos roto pero creo que ha sido un buen partido en general. Hemos sabido ganar sin estar brillantes”, admitió.

El técnico dijo que no descarta que en algún momento puedan “pinchar” pero alabó la mentalidad del equipo hasta ahora. “Los chicos están entendiendo que no hay excusas, no hay lesiones y no hay nada. Somos ambiciosos no queremos perder ningún partido”, concluyó.