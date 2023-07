Djokovic: "Soy el favorito para ganar Wimbledon"

El serbio asume sin complejos su condición de máximo candidato al título en Wimbledon "No quiero sonar arrogante, pero por supuesto que a juzgar por los resultados que tuve en mi carrera aquí, las cuatro ediciones anteriores de Wimbledon que gané, soy el más cualificado", dijo el serbio

Después de ganar a Andrey Rublev en los cuartos de final de Wimbledon, Novak Djokovic resultó muy explícito en la entrevista posterior: "Sé que todos quieren mi cabellera, ganarme, pero eso no está pasando. Qué humilde".

Djokovic, que mañana se enfrentará al italiano Jannik Sinner en semifinales, está muy seguro de si mismo y lo reafirmó en la rueda de prensa posterior: "No quiero sonar arrogante, pero por supuesto que me considero favorito. A juzgar por los resultados que tuve en mi carrera aquí, las cuatro ediciones anteriores de Wimbledon que gané, y llegar a otras semifinales, me considero favorito, sí", asevero el número dos del mundo, que recuperaría el uno si mejora la posición de Carlos Alcaraz en el torneo.

Djokovic, además, se muestra muy feliz por poder disfrutar de su familia, su esposa y sus dos hijos: "Eso también se refleja en mi motivación en la pista y en el rendimiento en sí”. Con la confianza por la nubes, el siete veces campeón del torneo se ve con capacidad para mejorar y espera pelear por el título.