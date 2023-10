El Team Baleària-RCNP gana la Liga Iberdrola de Vela

El pasado domingo se disputó la final de la Liga Iberdrola de Vela en Alicante y el Team Baleària-RCNP, patroneado por María Bover, se proclamó vencedor.

En la última regata de la Liga Iberdrola y del Campeonato de España, el Trofeo Alicante City & Beach, el equipo balear Team Baleària-RCNP se estuvo jugando el título con el Dorsia Covirán aunque partió con una buena ventaja que fue aumentando a lo largo de la jornada. Finalmente, el equipo formado por Maria Bover, Miriam Oliva, Melaia Henke y Laura Martín consiguió proclamarse vencedor de la Liga Iberdrola de Vela y del Campeonato de España, sumando el título al palmarés obtenido este año: Copa del Rey, la Palma Vela y el Campeonato del Mundo de J80. En segundo lugar, quedó el Dorsia Covirán-Alicante City & Beach y en tercer, el CN Arenal.

Hablamos con María Bover, la patrona del Team RCNP Baleària sobre su último logro. La regatista reconoce que siempre ha estado vinculada al mar. Siente pasión por este deporte desde la infancia cuando quiso seguir los pasos de su hermano mayor que empezó vela en el Real Club Náutico de Palma. María también probó este deporte y desde entonces no ha dejado de navegar.

Enhorabuena por el último triunfo en la Liga Iberdrola de Vela Femenina… ¿Cómo lo habéis vivido?

Estamos súper contentas porque el último evento estuvo muy reñido y aunque tuvimos algunas complicaciones en otras regatas, la última nos fue muy bien y ha sido genial hacerlo tan bien y poder ganar.

Lleváis un año acumulando un gran palmarés. ¿Esperabais conseguir tanto?

La verdad que no porque son competiciones de muchísimo nivel y nuestro equipo lo formamos el año pasado cuando participamos en nuestra primera Copa del Rey juntas. No esperábamos poder conseguir todos estos resultados, pero ha sido una temporada increíble.

El trabajo en equipo ha sido clave. ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes?

Conocernos de otras clases de las que venimos, por ejemplo, del 420, nos ha ayudado mucho y ha hecho que fuese fácil ponernos de acuerdo en el papel que tenemos cada una a bordo y coordinarnos. El trabajo en equipo nos ha salido muy bien.

¿Qué destacarías de cada una de tus compañeras?

Cada una tiene una virtud que hace que todas en conjunto tengamos mucha sincronía. Alguna de ellas tiene energía, otra mucha seguridad y transmite calma al equipo, otras tienen mucha garra… Todo en conjunto son factores imprescindibles a la hora de competir y poder ganar una prueba.

¿Cómo ha sido la preparación durante la temporada?

Como este año hemos participado en un montón de competiciones nuestra preparación ha sido para cada evento, hemos coincidido unos días antes y hemos puesto a punto el barco. No hemos tenido mucho tiempo de preparar cada evento, pero al final acumulamos todos los eventos, uno nos servía de preparación para el siguiente. Nuestro objetivo era tener un buen resultado para la Copa del Rey, que era la que hemos preparado con más días.

¿Cuáles son tus próximos retos?

Ahora vamos a preparar la temporada que viene, aún no hemos cerrado en qué clase, pero nos gustaría participar en el Mundial de J70 porque se va a hacer en el Club Náutico de Palma, en el que somos regatistas. Tenemos ganas de participar en un mundial de una clase que está tan en auge como el J70, así que esperamos poder participar y de poder hacerlo, la temporada se centrará en prepararnos para ello.

¿Es un deporte que permite la profesionalización?

No es mi profesión porque llega un momento en el que tienes que elegir deporte o estudios, y es verdad que actualmente es muy complicado, sobre todo en el ámbito femenino, dedicarse exclusivamente a la vela. Como tenía muy clara esta realidad, estudié Derecho y ADE y también hice el master de abogacía. Ahora que he acabado mis estudios ya me empiezo a iniciar un poco más en este camino, entonces todo lo que pueda compaginar con el deporte de la vela, pues genial. Pero la realidad es que, aunque navegamos en categorías que son profesionales, no estamos navegando a nivel profesional como si fuese un trabajo, aunque a veces lo parece porque le dedicamos tantas horas, pero no nos dedicamos solo a navegar.

¿Qué te parece el papel que juega Iberdrola en el deporte practicado por mujeres?

Iberdrola es una empresa que está apoyando actualmente el deporte femenino y es una gran iniciativa fomentar el deporte practicado por mujeres. Además, es necesario sobre todo en el mundo de la vela, porque la realidad es que para las mujeres es muy complicado profesionalizarse. Es un principio que puede marcar grandes cambios para el futuro.