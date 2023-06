Ronaldo: "No me voy del Valladolid"

El dueño del conjunto pucelano no contempla vender el club tras el descenso a Segunda "No me iré hasta no dejar el legado que quiero. Estamos muy tristes, pero a la vez convencidos de que hemos hecho el máximo posible para la permanencia", dijo el brasileño

Ronaldo Nazário, dueño y presidente del Real Valladolid, analizó ante los medios de comunicación la situación del club después de consumarse el descenso a Segunda división. El dirigente brasileño habló sobre todo del futuro y dejó claro que no se va a marchar del conjunto pucelano: "La situación financiera del club es estable. El mercado de venta del club está bastante caliente, pero no me iré de Valladolid hasta no dejar el legado que quiero".

Ronaldo reconoció que tienen muchas cosas que mejorar: "Hemos tenido errores. Los principales: 20 derrotas en una Liga, los goles en los minutos finales y los arbitrajes. Hemos dejado muchos puntos por el camino y algún error de planificación habrá".

El presidente del Valladolid mostró su agradecimiento a los aficionados: "Estamos muy tristes, pero a la vez convencidos de que hemos hecho el máximo posible para la permanencia. Gracias a la afición, que ha estado fenomenal y lo del recibimiento de ayer fue espectacular".

Ronaldo aseguró la continuidad de Pezzolano y Fran Sánchez, director deportivo: "Van a seguir, son pilares fundamentales para nosotros. No podemos planificar la plantilla hasta que no sepamos el presupuesto que vamos a tener".

Ronaldo lamentó los arbitrajes recibidos, aunque aseguró que sirve de poco mostrar la queja sobre sus actuaciones: "Por mucho que nos quejemos los arbitrajes no van a cambiar. ¿Por qué los árbitros no hablan y hay esta intolerancia? Esas quejas fueron para enseñaros que no cambia nada nos quejemos o no".