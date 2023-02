El Valencia niega que Gattuso se haya ido por la falta de fichajes

La presidenta Layhoon Chan aseguró que intentaron persuadirle, pero apuntó que “tiene mucha personalidad, es directo y honesto” y afirmó que respetan su decisión El director deportivo del club Miguel Ángel Corona, ante la falta de fichajes: "Teníamos claro que no íbamos a firmar por firmar si no no elevaban el nivel de la plantilla”

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, y el director deportivo del club, Miguel Ángel Corona, negaron este miércoles que la marcha de Gennaro Gattuso del banquillo del equipo valencianista haya estado motivada por la falta de fichajes en el mercado de invierno y dijo que el técnico la planteó ante su percepción de no poder ayudar al equipo a salir de la situación en la que se encuentra.

“El acuerdo al que hemos llegado no tiene nada que ver con firmar o no -jugadores-. Es una persona muy cercana a nosotros. Es muy directa, honesta. El lunes nos pidió una reunión y me dijo que no tiene nada que ver con los fichajes”, afirmó Chan en una rueda de prensa.

La presidenta dijo que el lunes por la tarde estuvieron cuatro horas con él “hablando, analizando la situación e intentando persuadirle”, pero apuntó que “tiene mucha personalidad, es directo y honesto” y afirmó que respetan su decisión.

“Fue una cuestión de sensibilidades y percepciones. Del momento, la deriva que había cogido el equipo y su percepción sobre la posibilidad de cambiar los resultados. No es arrojar la toalla, es cuestión de sentimientos. Fue muy claro en el análisis de darle la vuelta a la situación. Fue un acuerdo mutuo”, aseguró Corona por su parte.

“Hubo armonía con el técnico respecto a la valoración de los jugadores. No nos ha transmitido descontento y él es directo y honesto. La armonía se mantuvo hasta el final. La despedida fue con tristeza. Hemos compartido mucho y reído y sufrido mucho hasta el final”, añadió.

Corona señaló que siempre tuvieron claros que no iban “a firmar por firmar”, apuntó que han analizado muchas operaciones y que “algunas no elevaban el nivel" y en otras no podían "por los límites financieros" que tiene el club.

“Se decidió no acometer ningún fichaje pero creemos en nuestra plantilla. Pensamos que está en un mal momento, pero no dudamos de su calidad. Consideramos que la plantilla tiene nivel para conseguir resultados mejores de los que ha logrado últimamente. Es algo que ya hemos visto al principio de la temporada”, destacó. “Nuestras limitaciones con el ‘fair play’ no nos permitían elevar el nivel de la plantilla”, resumió.

Además, desveló que él estuvo en Singapur este fin de semana para analizar con el máximo accionista, Peter Lim, “hasta el último momento la posibilidad de elevar la calidad de la plantilla”.

Corona explicó que la forma de funcionar de la entidad implica que hacen falta “cuatro síes” para firmar a un jugador, el del técnico, el de su departamento, el de la presidenta y el del máximo accionista y que eso no cambió tras la salida del entrenador italiano.

“Con las posibilidades financieras que teníamos no podíamos mejorar. Y eso no cambia sin Gattuso ni las posibilidades de mercado. Los que costaban dinero siguen costándolo y los que no elevaban el nivel tampoco contaban”, señaló Corona, que dijo que entiende el “descontento” de los aficionados pero dijo que se dejan “el alma cada mañana”.