En Valencia ya cargan contra Pepelu

Pepelu se suma a la lista de jugadores que cambian de club en la ciudad, aunque su traslado ha generado controversia Parte de la afición granota expresó su malestar a través de pancartas en señal de desaprobación

Pepelu, el nuevo fichaje del Valencia CF para la próxima temporada, se suma a la lista de jugadores que cambian de club en la ciudad, aunque su traslado ha generado controversia. El centrocampista deja el equipo granota para unirse al valencianista en la Primera División. A pesar de la polémica, Pepelu afirmó en su presentación que no se considera un traidor, y su deseo siempre fue fichar por el Valencia.

"La opinión de la gente me da igual, no me siento traidor, el año pasado todos sabemos la situación del club. Firmamos algo que todos teníamos ilusión en que sucediera, no fue así. Y este año ha surgido esta posibilidad y, como digo, todas las partes hemos salido ganando", declaró el nuevo jugador del Valencia FC, tajante.

La elección de Pepelu, quien se convierte en el jugador número 132 que ha vestido ambas camisetas, ha generado una gran controversia y descontento entre algunos seguidores del Levante. Parte de la afición expresó su malestar a través de pancartas en señal de desaprobación.

Nacido en Dénia (Alicante) y formado en la cantera del Levante, Pepelu cumplirá 25 años este agosto, es internacional sub-21 y el pasado verano renovó hasta 2032, aunque su cláusula de rescisión bajó hasta los cinco millones de euros, que es la cantidad que ha pagado al Valencia.