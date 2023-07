Pepelu no siente haber traicionado al Levante

El nuevo jugador valencianista afirmó que con su traspaso "ganan todas las partes" “La verdad es que me da igual la opinión de la gente", apuntó el futbolista

El centrocampista José Luis García Vayá ‘Pepelu’ aseguró que no siente que haya traicionado al Levante por haber sido traspasado al Valencia y afirmó que con la operación han ganado las tras partes, por lo que está “feliz” con su resolución.

“La verdad es que me da igual la opinión de la gente. No me siento un traidor; el año pasado todo el mundo sabía la situación del Levante, todo el mundo tenía ilusión pero no ha salido como esperábamos”, admitió en referencia a que no haya podido regresar a Primera. Además dijo que en su anterior club “todo el mundo sabía que quería crecer”.

“Que un grande como el Valencia nos llamara y nos explicara el proyecto, esa confianza hizo que las decisiones fueran más fáciles. Ganaban todas las partes y eso hace que esté feliz”, afirmó.

“Entiendo como se puede sentir la gente, pero al Levante solo le puedo dar las gracias y desearle lo mejor. Creo que las cosas se han hecho bien porque las tres partes hemos salido ganando. Estoy feliz de estar aquí, se ha resuelto rápido y al final cada uno tiene su opinión y su punto de vista”, señaló.

Petición de Baraja

“Baraja fue muy natural, muy transparente. Me dijo que quería que fuera yo mismo, que me había seguido y que me conocía. Le puedo dar equilibrio al equipo, puedo ayudar tanto defensiva como ofensivamente”, aseguró.

“He hablado bastante con el míster esta muy encima mío. Me siento cómodo tanto de ‘seis’ como de ‘ocho’ y donde el míster piense que puede ser útil ahí rendiré”, añadió en la rueda de prensa se presentación.

El jugador de Denia dijo que es consciente de la “responsabilidad” que supone llevar la camiseta del Valencia, agradeció la apuesta de haber pagado el importe de su cláusula y dijo que para él “es un reto” regresar a Primera tras haber jugado el último año en Segunda con el Levante.