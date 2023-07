Boca insiste en Cavani

En las últimas horas ha habido un nuevo contacto entre el equipo argentino, con Riquelme a la cabeza, y el representante del jugador del Valencia El conjunto che sabe que si no da salida al delantero uruguayo no puede asomarse al mercado de fichajes debido a su elevado salario

Edinson Cavani podría abandonar el Valencia en este mercado de fichajes. El delantero uruguayo, no obstante, sigue rechazando cada una de las ofertas que le llegan a su mesa. El equipo que más aprieta por él en estos momentos es Boca.

El conjunto che sabe que si no da salida a Cavani no puede asomarse al mercado de fichajes por su elevada ficha. Por ese motivo, la puerta de Mestalla está completamente abierta para él tras un año en el que no ha cumplido con las expectativas.

Según ha informado 'Olé' este mediodía, en las últimas horas ha habido un nuevo contacto entre Boca Juniors y el representante del uruguayo, que ahora ya vería con buenos ojos seguir con su carrera futbolística lejos de Europa y poder disputar la Copa Libertadores.

La entidad argentina debe antes deshacerse de uno de sus futbolistas que ocupan el cupo de extranjero, pero Riquelme sigue al acecho mantiendo las conversaciones con Walter Guglielmone, representante y hermano del jugador.