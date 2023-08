Gabriel Paulista: "Quiero pedir perdón a todos los aficionados, no debería haberlo hecho"

Gabriel Paulista ha salido a pedir perdón después de que en el partido que enfrentaba al Valencia y al Aston Villa FC se encarara con la grada por más de un minuto Desde que eso ocurrió, Paulista fue silbado cada vez que tocaba el balón y acabó el partido en el banquillo después de que Rubén Baraja efectuara su cambio

El Valencia FC ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que aparece Gabriel Paulista disculpándose por la reacción que tuvo a un comentario de la grada en el partido que enfrentaba a los 'chés' y al Aston Villa FC en la disputa del Trofeu Taronja.

Mediada la segunda mitad, Gabriel Paulista abandonó su puesto en la defensa para encararse con la grada estando prácticamente un minuto sin participar en el juego. A partir de ahí, cada vez que el central tocaba el balón fue silbado y especialmente cuando lo cambiaron.

"Fue un momento de calentura dentro de un partido que a pesar de ser amistoso no queríamos perder. Escuché algo de un aficionado que no me gustó, era una falta de respeto a mí y reaccioné. No debería haberlo hecho. Es un partido importante, estamos en casa y dejé de defender una jugada para hablar con un aficionado. Fue eso, algo que me faltó el respeto a mí y a otros compañeros también…", señaló el central.

"Quería pedir perdón a todos los aficionados de este Club, estoy aquí para defender al Valencia CF hasta la muerte. Desde el primer día lo dije y quiero cumplirlo. Voy a defender este club y a mis compañeros, solamente esto… Quiero pedir perdón a todos”, añadió.

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, también habló de lo sucedido alengando que se tomarán medidas si es que procede.

"Casi nunca hablo con los jugadores tras los partidos. No he hablado con él, con Gabriel Paulista, pero si la situación no es la correcta, valoraremos como lo que es", dijo Baraja al final del encuentro en sala de prensa.