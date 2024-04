Alex Pereira - Jamahal Hill del UFC 300: cartelera completa, horario y dónde ver los combates por TV

El UFC 300 promete ser un evento legendario para la mayor promotora de artes marciales mixtas. Será una noche que juntará a un privilegiado elenco de estrellas desde principio hasta el final de la cartelera, y es que la velada contará con 12 peleadores que son o han sido campeones en algún momento de sus carreras.

En el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, Dana White ha preparado una noche de emociones fuertes. Habrá tres títulos en juego: el título de peso semipesado entre Alex Pereira y Jamahal Hill, el título de peso paja femenino entre Zhang Weili y Yan Xiaonan, ambas de nacionalidad china, y el título BMF en el combate entre Justin Gaethje y Max Holloway. Estos serán tan solo uno de los pleitos de una cartelera repleta de talento.

Una 'main card' de fantasía

Pese a que el combate estelar no tenga un Islam Makhachev, Jon Jones o incluso Conor McGregor en sus filas, la pelea entre Alex Pereira (9-2-0) y Jamahal Hill (12-1-0) promete espectáculo del bueno. El brasileño es el campeón del peso semipesado tras arrebatarle el cinturón a Prochazka el pasado mes de noviembre, y aspira a acabar con un Hill que es el número 1 en el ranking de la categoría. 'Poatan', formado en el KickBoxing, fue campeón del peso medio y ahora defiende corona en una categoría superior.

El Zhang Weili vs Yan Xiaonan será el primer combate por el título entre dos luchadoras chinas en la historia de la UFC. Zhang Weili es la actual campeona de peso paja femenino y tiene un récord de 24 victorias y 3 derrotas. Su último pleito se saldó con victoria ante Amanda Lemos el pasado mes de agosto. Por otro lado está Yan Xiaonan, con un récord de 17 victorias y 3 derrotas en su casillero personal. Noqueó a Jessica Andrade en el primer round en el UFC 288.

Pereira, Oliveira y Gaethje, tres de los protagonistas en el UFC 300 / AGENCIAS

El Justin Gaethje vs Max Holloway por el título del BMF (Baddest Motherfucker) quizás sea el más atractivo para el espectador, dos de los peleadores más violentos que hayan puesto un pie en el octágono. Gaethje es el campeón desde que le arrebatase la corona a Dustin Poirer en el UFC 291 y protagonizará su primer defensa ante un ex campeón del peso pluma. Holloway, uno de los mejores 145 libras que haya pisado el octágono, sube de categoría para este duelo. Recordemos que Max 'Blessed' Holloway ostenta el récord de mejor diferencial de golpes significativos en la historia, es decir, una máquina de repartir sin recibir demasiado a cambio. Si el estadounidense vence a Gaetjhe, podremos hablar de él como un candidato serio para medirse a Ilia Topuria.

El Charles Oliveira - Arman Tsarukyan será un duelo generacional. Oliveira, con un balance profesional de 34-9 y ex campeón del peso ligero, es el peleador con más finalizaciones en la historia de la UFC, con 18- También es el luchador con más sumisiones en sus manos, con 15. 'Do Bronxs', número 1 del ránquing de las 155 libras, noqueó a Dariush en su última aparición en la jaula y busca una victoria que pueda ponerle en buena posición para retar al trono de Islam Makhachev. No lo tendrá fácil ante una de las 'joyas' de la promotora. Tsarukyan (21-3), ruso de origen armenio, es uno de los 'wrestlers' más completos en la actualidad y sus últimas 3 victorias consecutivas lo han colocado como una estrella en ascenso. Oliveira será su primer gran rival dentro del octágono, y a sus 27 años lo tiene todo para demostrar que es un futuro campeón de la cateogría.

La cuarta pelea más importante de la programación principal será el Bo Nickal vs Cody Brundage en el peso medio. El primero es una de las grandes promesas de la UFC, imbatido en su carrera profesional (5-0) y con tan solo dos combates dentro de la compañía estadounidense. En la otra esquina de la jaula estará Brundage, con un récord profesional de 10-5 y que parece un 'caramelito' para seguir alimentando el hype sobre Nickal.

Cartelera completa del UFC 300

CARTELERA PRINCIPAL (04:00 horas CET)

Alex Pereira vs Jamahal Hill | Título peso semipesado

Zhang Weili vs Yan Xiaonan | Título peso mínimo

Justin Gaethje vs Max Holloway | Título BMF

Bo Nickal vs Cody Brundage | Peso medio

Charles Oliveira vs Arman Tsarykuyan | Peso ligero

CARTELERA PRELIMINAR (2:00 horas CET)

Jiri Prochazka vs Aleksandar Rakic | Peso semipesado

Calvin Kattar vs Aljamain Sterling | Peso pluma

Holly Holm vs Kayla Harrison | Peso gallo

Sodiq Yusuff vs Diego Lopez | Peso pluma

CARTELERA PRELIMINAR PREVIA (00:00 horas CET)

Jalin Turner vs Renato Moicano | Peso ligero

Jessica Andrade vs Marina Rodriguez | Peso mínimo

Bobby Green vs Jim Miller | Peso ligero

Deiveseon Figueiredo vs Cody Garbrandt | Peso gallo

Horario UFC 300

En España, el super evento de la máxima compañía de MMA será la madrugada del sábado 13 de abril al domingo 14 de abril y se espera que arranque sobre las 00:00 horas CET (ya del domingo). La 'Main Card' está programada que empiece a las 4:00 horas CET con el Nickal vs Brundage, mientras que el combate estelar entre Alex Pereira y Jamahal Hill está programado a las 06:00 horas CET.

Dónde ver el UFC 300

El UFC 300 se podrá ver en vivo y en directo en España a través de la plataforma Eurosport, que tiene los derechos de la UFC en nuestro país. El evento tan solo se podrá ver a través de la APP o la página web de Eurosport.

Suscripción Eurosport: ¿Es necesario? ¿Cuánto cuesta?

Para ver la UFC en Eurosport es necesario estar registrado y suscrito en la plataforma digital. El coste mensual de la cuota de Eurosport es de 6'99 euros al mes, con acceso total a todos los eventos de la UFC.