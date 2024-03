O'Malley 'cumple' los deseos de Topuria: se enfrentará a Dvalishvili

La UFC ya vela armas para uno de los enfrentamientos que más expectación genera entre el público de las artes marciales mixtas. Sean O'Malley (18-1-0), actual campeón del peso gallo y uno de los 'enemigos' más sonados de Ilia Topuria, confirmó el que será su próximo retador al título, el otro 'gran' georgiano del momento.

O'Malley es uno de los nombres propios de la máxima compañía de las MMA por varios motivos. El primero y más evidente es su excentricidad, algo que va desde el pelo y ropa de colores que luce en el octágono hasta su carácter vacilón que expone en prácticamente todas las declaraciones o entrevistas que concede. Su última aparición ha sido clave para saber sus planes de futuro.

El estadounidense con raíces irlandesas derrotó a Petr Yan en octubre de 2022 y se colocó en la 'pole' para retar a Aljamain Sterling, entonces monarca del peso gallo, un deseo que le fue concedido por Dana White en el UFC292 y en el que supo estar a la altura de las expectativas: Sean noqueó a Sterling en el segundo asalto y se adjudicó el cinturón de las 135 libras. Defendió el cetro por primera vez en el UFC 299 del pasado 9 de marzo con una gran actuación ante Marlon 'Chito' Vera, que de no ser por su granítica mandíbula, hubiese caído por KO ante los rodillazos de O'Malley.

Una vez finalizado se abrió un abanico de posibilidades. Viendo su intenso cruce de declaraciones con Topuria, recientemente coronado en el peso pluma, los fans pedían un pleito entre ambos, las dos estrellas más jóvenes de la empresa y con carisma rebosante para protagonizar uno de los PPV más lucrosos de los últimos tiempos. Pese a que ambos se han buscado las cosquillas, parece que Sean O'Malley se decantó por el otro gran georgiano de la UFC aparte de Ilia.

O'Malley elige a Merab

'Suga' declaró en su canal de Youtube que Merab Dvalishvili será su próximo rival a batir dentro de la jaula. "Merab es el siguiente, es el p**** siguiente. Tus deseos se han cumplido" afirmó Sean sobre el luchador georgiano de 33 años que pasa ahora por su mejor momento de la carrera.

Dvalishvili (17-4-0) se encuentra en el número 1 en el ranking del peso gallo tras su contundente victoria ante Henry Cejudo en el UFC 298 donde su compatriota Ilia Topuria destronó a Volkanovski con un derechazo. 'El Matador' ha hecho todo lo posible para que su amigo Merab, con el que comparte también minutos de entrenamiento y sparring, tuviese su gran oportunidad y optar al título, un sueño que parece más cerca que nunca.

"Mucha gente dice que lo estoy evitando. No estoy esquivando a ese 'pequeñajo'. Me gusta la pelea para mí, hay muchas maneras de ganar. Ahora sí estoy emocionado por la pelea, al final. No lo estaba evitando, simplemente no tenía ganas de luchar con él". dijo O'Malley.

La condición de Ilia para luchar con O'Malley

Tras acabar con 'Chito' Vera, O'Malley retó a Topuria en los micrófonos: "Dana, llévame en jet a España. Quiero pelear contra Ilia Topuria. Es el tipo que más miedo da y le quiero", una mención a la que el hispanogeorgiano no tardó en contestar en redes sociales, remando a favor de su compatriota.

"Felicidades, Suga...fue una actuación brillante! Hay una pelea contra Merab (Dvalishvili) que te persigue, consigue esa primero" escrbió Ilia en 'X'.