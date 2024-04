Topuria no quiere revanchas: "¿Por qué iría a....?"

Ilia Topuria sigue deshojando la margarita en busca de su próximo rival. El hispanogeorgiano debe empezar a orquestar su primera defensa del título del peso pluma en la UFC, un trono que ocupa desde el pasado 17 de febrero cuando noqueó a Alexander Volkanovski en el segundo asalto, una estampa ya icónica en los deportes de nuestro país.

Al hispanogeorgiano se le atribuyen muchos nombres: Brian Ortega, Max Holloway o Evloev en su categoría y otros incluso como Sean O'Malley, del peso gallo. En cualquier caso, hay un nombre que 'El Matador' no quiere ver ni en pintura para su siguiente combate estelar.

En una entrevista concedida a 'Radiogaceta de los Deportes' en RNE, la nueva superestrella de las MMA negó rotundamente la posiblidad de pelear el mes de agosto en el UFC 305 en Perth, Australia, dónde muchos rumores apuntan a una posible revancha entre Ilia y Volkanovski por el cinturón. 'The Great' nació precisamente ahí, en la región australiana de Nueva Gales del Sur, por lo que tendría todo un país a sus espaldas, algo que no acaba de convencer a Topuria.

¿Por qué iría a defender el cinturón....?

"Australia imposible, y no por la fecha. Yo soy el campeón del mundo..¿Por qué iría a defender el cinturón contra alguien en la casa del otro?" afirmó el hispanogeorgiano de 27 años, que ha demostrado siempre su deseo de traer un evento de la UFC a España este 2024, país del que ya es ciudadano de pleno derecho. Parecía hecho en febrero tras su coronación en Anaheim, Dana White se mostró más que entusiasmado con la idea de expandirse a nuevos mercados, pero la ventana para este año parece ya inexistente. La opción más lógica es pensar en el primer trimestre de 2025, si todo sale bien, en el nuevo Santiago Bernabéu.

Ilia Topuria le dio las buenas noches a Volkanovski en el UFC 298 / Armando Arorizo

"Sinceramente, pienso que esa revancha no tiene ningún sentido. Más aún en agosto, Volkanovski no está preparado. Se ha llevado un golpe que no se lo deseo a nadie" argumentó 'El Matador' sobre un Alex que acumula dos 'KO' consecutivos. El primero se lo propinó Islam Makhachev en octubre y pensó que sería buena idea aceptar el pleito contra un retador como Ilia en febrero, posiblemente el mejor striker de la división en ese momento y que ya había demostrado su poderío de manos ante Mitchell y Emmett. Se equivocó y volvió a caer desplomado en la lona, algo a tener muy en cuenta a sus ya 34 años. "Necesita su tiempo de recuperación" sentencia Ilia en esta entrevista.

El escenario ideal de Ilia

Topuria nos dejó claro que quiere instaurar una dinastía en la mayor promotora de artes marciales del mundo. Lo dijo antes de subirse a la jaula ante Volkanovski y se reafirmó una vez tenía el cinturón a sus lomos. Una de las claves para cualquier peleador que quiere hacerse eterno en la UFC es la actividad. Siempre dentro de un marco saludable y conveniente para sus aspiraciones, un luchador debe mantenerse activo y batirse en duelo cada cierto tiempo. Por contra, ha habido grandes deportistas con mucho talento que, por culpa de sus apariciones a 'cuenta gotas' no han quedado en la memoria colectiva y se quedaron a las puertas de la grandeza.

Ilia Topuria en el Santiago Bernabéu / EFE

Ilia tiene claro que no quiere elegir este camino: "Ahora vamos a discutir las opciones que tenemos, seguro que va a salir algo. Seguro que va a ser super interesante y entretenido para la gente que sigue el deporte" afirmó, para más tarde añadir "Hay algunos que les apetece pelear 3 o 4 veces al año, para mi un escenario perfecto es hacer 2 al año. Así tengo tiempo para hacer un campamento de forma super profesional" sentencia el afincado en Alicante.