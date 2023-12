Nadal se sincera sobre su vuelta: "Ha habido momentos que parecía imposible"

En un nuevo vídeo, el manacorí resalta que "estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa" "Fue un año duro, de decepciones tratando de volver hasta decir basta y buscar la solución que fue la operación", indica

Después del esperado anuncio de su regreso a las pistas en el próximo torneo de Brisbane, Rafa Nadal ha vuelto a colgar un video en sus redes sociales para explicar el proceso que ha vivido y cómo afronta su retorno.

El campeonísimo balear recuerda que "ha sido un año largo, donde se pasó por muchas fases, desde intentar volver a competir en la temporada de tierra, semana a semana, decepción a decepción, hasta parar, decir basta y buscar la solución que fue la operación".

Rafa añade que "desde ahí todo ha sido un nuevo horizonte, un camino difícil pero manteniendo siempre la ilusión de volver a jugar al tenis. Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos en los que parecía imposible que llegara este momento. Lo importante es que se mantuvo el espíritu de trabajo, y también la ilusión".

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 6 de diciembre de 2023

Ha llegado el momento y el 14 veces ganador de Roland Garros lo afronta de la mejor manera, pero sin prometer nada: "Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa. Estoy feliz por volver y con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo".

Así, Nadal resalta que "después de muchos meses, llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy pues creo que es el momento de volver. Lo haré en un torneo que me es familiar. Lo jugué el año pasado, un torneo 250 que sé que va a ser difícil, pero espero estar preparado para volver. No aspiro a nada más, solo a ser competitivo".

Palabra de campeón.