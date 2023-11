Djokovic y su claro aviso para 2024: "Quiero y puedo conseguir el Golden Slam"

El serbio ha hablado en MARCA en la previa del debut de su selección en las Finales de la Copa Davis en Málaga Tras conseguir tres de los cuatro Grand Slams en 2023, 'Nole' apunta más alto para la próxima temporada Horario y dónde ver el debut de Djokovic en la Copa Davis

Novak Djokovic cuenta los días para bajar el telón a un 2023 brillante. Tras alzarse con su séptimo título en unas ATP Finals, el serbio ya está en Málaga para disputar la fase final de la Copa Davis, donde debutará este mismo juego en los cuartos de final ante Gran Bretaña.

Levantar la segunda 'ensaladera' de su carrera es el último gran objetivo de Djokovic, que ya apunta a 2024 con un objetivo más que ambicioso. "Quiero ganar el Golden Slam" asegura el serbio en una entrevista a MARCA en la previa de su debut en las Finales en Málaga.

Con los Juegos Olímpicos de París como gran cita para el deporte en 2024, el serbio quiere conseguir el único gran hito que se le resiste en su carrera; ganar el oro olímpico. Algo que además asegura que quiere hacer a la vez que levantar los cuatro Grand Slams de la temporada. "Yo me conozco y sé que si física y mentalmente me siento bien soy capaz de hacerlo. No quiero que suene como irrespetuoso para mis rivales. Sé que hay miles de jugadores luchando por el mismo objetivo, pero sé quien soy y creo en mí".

Pese a que tiene claro que será un año complicado con un calendario más apretado de lo habitual, Djokovic se muestra ambicioso para conseguir 'lo imposible'. "Va a ser una sensación extraña para mí el hecho de disputar los Juegos en las instalaciones de Roland Garros. Será parecido a la sensación que tuve en 2012, cuando se hizo en Wimbledon" asegura el serbio.

"No es un torneo fácil para los tenistas porque tenemos un calendario muy apretado. De Roland Garros pasaremos a la hierba y otra vez a la tierra batida. Después viene la pista dura en un corto periodo de tiempo, pero estoy listo para el reto. Espero estar sano para competir en París a mi máximo nivel e intentar ganar el oro olímpico" apuntaba durante su entrevista en MARCA un Djokovic que puede sumar el último gran logro de 2023 en unos días, con la menta ya puesta en 2024.