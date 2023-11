Djokovic: "Alcaraz es uno de los jugadores más completos. Distinto a Nadal"

Djokovic aseguró que Alcaraz es uno de los jugadores más completos a los que se ha enfrentado en toda su carrera El serbio buscará igualar a Federer en Turín

El serbio Novak Djokovic, que este sábado apeó de las Finales ATP de Turín al español Carlos Alcaraz con una exhibición en las semifinales del torneo (6-3 y 6-2), elogió a su rival tras la victoria, al que se refirió como "uno de los jugadores más completos" que se había encontrado en su carrera.

"Sabía que iba a ser una partido con mucha intensidad, porque es siempre así con Carlos. Es un de los jugadores más completos contra los que he jugado. Muy dinámico, muy veloz haciendo muchas cosas; cómo defiende, cómo ataca... es una victoria muy importante para mí", comentó sobre la pista del Pala Alpitour nada más terminar el choque.

"Alcaraz ha tenido varios 'break' al inicio, pero luego ha cambiado el partido y me he sentido más libre", añadió.

Además, el serbio, que defenderá su corona de 'Maestro' como número uno y luchará por superar al suizo Roger Federer levantando su séptimo entorchado ante el ídolo local, el italiano Jannik Sinner, explicó lo que supuso para él tener a sus hijos viendo el partido.

Recuerdos para Nadal

Hablando sobre Alcaraz, 'Nole' no evitó volver a la comparación con Rafa. "Son jugadores diferentes. En cuanto a la gran ocasión y la sensación de intensidad en la pista que aporta, sí, hay cierta similitud. Pero es un jugador completamente diferente a Rafa. Es uno de los más completos a los que me he enfrentado en mi carrera. Es bastante impresionante para su edad, que sea capaz de jugar consistentemente bien desde hace varios años".

"Me hace preparar el partido lo mejor que puedo. Ahí es donde probablemente lo compararía con los preparativos que tuve en los partidos contra Nadal o Federer, donde tuve que salir cada vez en la cima de mis habilidades para ganar contra ellos”.

"Mis hijos están aquí y me ha dado confianza y fuerza para combatir ante Alcaraz, para continuar empujando. Es difícil irte de casa y dejar a los hijos durante semanas así que estoy muy contento de que estén aquí. Se han saltado algún día de colegio, espero no tener problemas en Serbia", sentenció entre risas.