¡Navas acepta la propuesta de renovación!

En una mañana de infarto como pocas se recuerdan en el Sevilla, Jesús Navas ha acabado anunciando en última instancia que acepta la oferta de renovación de última hora del presidente José María del Nido Carrasco. El presidente sevillista consigue salvar los muebles después de una caldeada rueda de prensa donde ha desmentido la versión del jugador.

El jugador sevillista había iniciado una guerra particular contra la junta directiva del equipo hispalense después de admitir que no había recibido ninguna llamada por parte del presidente para ampliar su contrato. Jesús Navas se mostraba sorprendido en el escrito por las formas en la que se había gestionado su salida, unas declaraciones que hicieron salir José María del Nido Carrasco a rueda de prensa esta mañana.

El presidente sevillista explicó su versión de los hechos. Del Nido fue claro en todo momento con el capitán de su intención de que permaneciese ligado al Sevilla toda su vida, aunque había aplazado las negociaciones sobre su renovación a final de temporada. El presidente desmentía la versión del jugador, anunciando que tenía premeditada su decisión desde hacía meses.

En un intento de salvar los muebles, el presidente ofrecía en última instancia un contrato vitalicio a su jugador: "Espero que reflexione, recapacite, que admita mis disculpas si no ha entendido mi comunicación", explicaba.

Contra todo pronóstico, Jesús Navas -que ya se había despedido del Sevilla- ha comunicado que acepta la propuesta del presidente: "Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la respuesta del presidente, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado", explicaba.

El jugador anuncia también que quiere seguir jugando hasta diciembre, en una transición para ayudar a su equipo. Sus últimos meses serán como jugador sevillista, además donando todo su salario a una Fundación. Un comunicado que calma las aguas revueltas de un Sevilla que esta misma mañana ha anunciado la marcha de su entrenador Quique Sánchez Flores.