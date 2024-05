Malestar entre algunos agentes de jugadores con la gestión de Xavi

La decisión de Laporta de prescindir de Xavi a final de temporada está atravesada por varios factores. El que más se está explicando es el enfado del presidente con varios mensajes públicos del técnico. Laporta considera que algunas de sus declaraciones no solo son poco ilusionantes y ambiciosas, sino que sobre todo se desmarcan de lo que se dijo en la famosa cena del sushi.

Pero, como ocurre con decisiones de este calado, no hay nunca un solo motivo. Además de la desconfianza creciente entre técnico y presidente, a Laporta también le ha llegado el malestar de varios agentes de futbolistas de la primera plantilla con Xavi. En general son jugadores que han visto como ha cambiaba su rol las últimas semanas o temen que hayan dejado de ser intransferible.

Desde que se anunció su continuidad Xavi ha tomado decisiones que algunos futbolistas han entendido en clave futuro. Una demostración de fuerza que no habría sentado bien a algunos futbolistas. Uno de los casos más evidentes es un Lewandowski, que está siendo sustituido en algunos partidos en un momento donde está en juego el pichichi. El polaco no ha perdido su condición de titular, pero antes era muy difícil que no acabar los partidos.

Otro caso es el de Joao Félix, que también tiene un agente con mucho peso en el Barça como Mendes. El portugués ha perdido protagonismo y en los últimos partidos incluso llegó a calentar un buen rato para no terminar saliendo. También está siendo compleja la gestión de Araujo, un futbolista que ha pasado de ser considerado intocable a que no se descarte un traspaso millonario al Bayern. El uruguayo vivió días difíciles con su expulsión ante el PSG y las declaraciones posteriores de Gündogan.

Raphinha es otro de los jugadores que, a pesar de haberse consolidado en el once en la parte final de temporada, está cansado de ser a menudo uno de los primeros jugadores en ser sustituido. Una situación que ha sido una constante desde que llegó al conjunto azulgrana. A todo esto, Xavi ha insistido en su comparecencia previa al encuentro ante el Rayo que nada ha cambiado y el presidente no le ha comunicado nada. Un mensaje para rebajar el ruido que habrá que ver qué recorrido tiene en los próximos días.