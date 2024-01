Badosa: "No esperaba esto después de siete meses"

La española Paula Badosa comentó tras su victoria en segunda ronda del Abierto de Australia ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova que le gustaría "volver a la cima tan pronto como fuera posible", después de ocupar la segunda plaza mundial en 2022.

"No me esperaba jugar así de bien tan pronto. Perdí en Adelaida, pero mi tenis fue bueno a pesar de que mi cuerpo estaba un poco oxidado. No esperaba esto después de siete meses. Estoy orgullosa", dijo la catalana después de disputar nuevamente su partido en la ruidosa pista 6, que cuenta con un bar en uno de sus laterales.

"Es muy ruidoso y difícil para concentrarse. Además, la pista es muy rápida, aunque es cierto que estoy sintiéndome bien ahí (después de dos victorias). No me gusta mucho porque hay mucho ruido, mis rivales también se han quejado", aclaró una Badosa, que se cruzará en la siguiente ronda con la estadounidense Amanda Anisimova.

"La salud mental es lo más importante. Es una jugadora que ha sido top-20 y ha jugado semifinales de Grand Slam. Empatizo mucho con ella por lo que vivió", agregó sobre su siguiente escollo, que también estuvo apartado del circuito desde abril por problemas relacionados con la salud mental.

"Estoy intentando perdonarme más los fallos. Soy una jugadora muy emocional y me cuesta aceptar el fallo. Intento quejarme menos, es un objetivo personal y de momento está saliendo bien", dijo Badosa que volverá a competir en Melbourne Park este viernes para disputar la tercera ronda.