Alcaraz, a saldar cuentas rumbo a 'semis'

Firme y contundente sigue avanzando Carlos Alcaraz en el que es sin duda uno de sus mejores meses en cuanto a juego y resultados de su carrera. Tras levantar el título en Indian Wells, el murciano apunta ahora como gran favorito para hacer lo propio en Miami, tras superar en octavos de final al italiano Lorenzo Musetti, con otra cómoda y aplastante victoria.

Conquistar el famoso Double Sunshine es un sueño cada vez más real y son tan solo tres obstáculos los que separan al tenista de El Palmar de un doblete para el recuerdo. La primera piedra será el búlgaro Grigor Dimitrov, de quien trae un amargo recuerdo de su último enfrentamiento.

Fue en Shanghái, cuando Alcaraz sufrió un bajón que arrastraría hasta final de temporada. Dimitrov llega a la cita con un gran nivel y tras superar a Hurkacz en cuarta ronda, asumiendo que el favoritismo claro es para su rival, aunque admitiendo que él también vive un gran momento de forma. "Todo el mundo quiere desafiar a los mejores del mundo y está claro que ha estado jugando un tenis excepcional, pero yo también”, confesó un confiado Dimitrov.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos, con un balance favorable a Alcaraz por 3-1. El murciano es consciente de los peligros de la mejor versión de Dimitrov y asumió que la derrota en Shanghái le sirvió para mejorar en muchos aspectos. "Intentaré sacar cosas en positivo que hice bien, aprender sobre las cosas que no hice tan bien en Shanghái, y sobre todo vamos a intentar que no domine. Trataremos de mostrar nuestro mejor juego y a ver qué tal" explicó el tenista español.

La clave del cambio, lejos de las pistas

Nada tiene que ver la versión que viene mostrando Carlos Alcaraz hasta estos cuartos de final en Miami a la que tuvo en aquella derrota en Shanghái. El bache que arrastró desde su triunfo en Wimbledon parece haber llegado a su fin en el que sin duda es ya su tramo predilecto del año.

Alcaraz durante su victoria ante Musetti / EFE

"Después de Australia me vinieron semanas un tanto regulares, a nivel de tenis, no me encontraba bien en pista y no encontraba mi buen juego y eso hacía que disfrutase menos dentro de la pista. Creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de pista. Con mi gente, hacer lo que me gusta y lo que me tranquiliza" desveló tras su victoria ante Musetti.

La mejoría es un hecho y la realidad no es otra que Alcaraz vuelve a ser el rival a batir en Miami. Próximo obstáculo, el siempre peligroso Grigor Dimitrov.