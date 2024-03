Alcaraz desvela el secreto de su mejoría en Indian Wells y Miami

Carlos Alcaraz sigue avanzando como un huracán por Miami tras superar en cuarta ronda a Lorenzo Musetti sin problema alguno. El murciano se ha reencontrado con su mejor versión tras un inicio de año decepcionante, con derrotas en Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro, esta última por lesión.

Tras un breve descanso, en Indian Wells el murciano reapareció de una forma totalmente distinta. Una mejoría que le valió para revalidar el título y seguir con paso firme también en Miami en busca del Double Sunshine. Su próximo paso, Grigor Dimitrov en cuartos de final.

Sobre los cambios para encontrar su mejor versión y el momento por el que atraviesa, habló el murciano en rueda de prensa posterior a su victoria ante Musetti, desvelando uno de sus secretos para conseguirlo.

"Después de Australia me vinieron semanas un tanto regulares, a nivel de tenis, no me encontraba bien en pista y no encontraba mi buen juego y eso hacía que disfrutase menos dentro de la pista. Creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de pista. Con mi gente, hacer lo que me gusta y lo que me tranquiliza fuera de pista. En Indian Wells fui capaz de hacer eso, el golf es algo que me tranquiliza y en Indian Wells jugué casi todos los días (risas), eso me ayudó mucho" explicó.

Dimitrov, una dura prueba

Alcaraz también habló sobre su próximo rival, el búlgaro Grigor Dimitrov, quien le ganó hace unos meses en el Masters 1000 de Shanghái. "Lo más parecido son las bolas, tanto en Shanghái como aquí se ponen bastante grandes al principio del partido, en tan solo un game ya cuesta mucho moverla. Intentaré sacar cosas en positivo que hice bien, aprender sobre las cosas que no hice tan bien en Shanghái, y sobre todo vamos a intentar que no domine, que a Grigor es algo que le gusta" explicó sobre como debe afrontar la cita.

"Me encanta estar aquí, en Miami. Es un torneo maravilloso, la ciudad también me gusta mucho. La energía que siento aquí es superespecial, la gente es increíble, están muy metidos en el deporte. Personalmente, es algo que puedo sentir en cada partido. Miami es superespecial: fue el primer torneo grande que gané, he jugado partidos increíbles aquí y tengo recuerdos maravillosos de ese torneo. Eso es lo que hace que este torneo, quizás, sea más especial que otros", afirmaba Carlos Alcaraz en rueda de prensa tras avanzar a cuartos de final del Miami Open 2024.