¿Qué es el Double Sunshine? El nuevo reto que persigue Alcaraz en Miami

Tras revalidar en el título en el Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz sigue con paso firme en busca de campeonar también en Miami, algo que ya hiciera en 2022 y que solo un duelo en semifinales ante Jannik Sinner le frenaron de hacerlo en 2023.

Después de un inicio irregular de curso, con varias derrotas inesperadas en Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro, el tenista de El Palmar ha sido capaz de encontrar su mejor versión con la llegada de los primeros Masters 1000 de la temporada y justo antes de la llegada de la gira de tierra batida.

"Creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de pista. Con mi gente, hacer lo que me gusta y lo que me tranquiliza fuera de pista" aseguraba él mismo tras su victoria ante Musetti en los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

Una mejoría que le ha llevado a ser nuevamente el gran favorito para alzarse con el título y completar así uno de los retos más complicados que se encuentran en el calendario tenístico. Levantar de forma consecutiva los títulos en Indian Wells y Miami, lo que se denomina como el Double Sunshine.

Un hito que, desde la celebración de ambos torneos en el circuito ATP, tan solo han conseguido siete tenistas en categoría masculina y cuatro en categoría femenina.

Precedentes

En categoría masculina los jugadores que han logrado el ‘Sunshine Double’ han sido Jim Courier en 1991, Michael Chang en 1992, Pete Sampras en 1994, Marcelo Ríos en 1998, André Agassi en 2001, Roger Federer en 2005, 2006 y 2017; y Novak Djokovic en 2011, 2014, 2015 y 2016.

Mientras tanto, en categoría femenina, las cuatro tenistas que han conseguido esta hazaña son Steffi Graff en 1994 y 1996, Kim Clijsters en 2005, Victoria Azarenka en 2016 e Iga Swiatek en 2022.

Alcaraz, con el trofeo de Indian Wells / LAP

Una lista de grandes tenistas campeones del Sunshine Double a la que quiere sumarse un Carlos Alcaraz que sería el primer tenista español en lograr este hito a nivel individual.