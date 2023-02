Alcaraz no sabe si podrá continuar su gira hasta evaluar el alcance de la lesión en su muslo

"El calendario es muy exigente y llevo 15 días dando lo máximo, sin parar ningún día", afirmó el murciano tras la final de Rio La siguiente cita del calendario del español es Acapulco

El tenista español Carlos Alcaraz, que este domingo cayó en la final del Abierto de Río de Janeiro ante el británico Cameron Norrie, afirmó que evaluará los problemas que sintió en la pierna y que lo perjudicaron en el partido antes de confirmar si disputará el torneo de Acapulco, el próximo de su gira.

Aunque intentó minimizar los problemas en la pierna derecha y los atribuyó a las exigencias del calendario, el tenista murciano de 19 años, número dos del mundo, admitió que las molestias pesaron en la derrota y que evaluará la situación con su equipo antes de confirmar si mantiene o no su actual gira.

"Es una cosa que hay que pensar. Voy a evaluarlo con el fisioterapeuta y con el médico", aseguró el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos en rueda de prensa, al ser interrogado si viajará a Acapulco o si intentará recuperarse para llegar en mejores condiciones a Indian Wells y Miami.

"Hay que ver la gravedad de la lesión y ver qué tengo en el isquio, y, a partir de ahí, evaluar para ver si puedo ir a jugar a Acapulco sin tener mucho riesgo", agregó Alcaraz, cuya derrota de este domingo le impidió convertirse en el primer tenista en vencer dos veces el único torneo ATP 500 de Sudamérica y retener el título que conquistó en 2022 en Río.

El murciano aclaró que su deseo es ir a Acapulco debido a que tiene muy buenos recuerdos del torneo que disputó en el balneario mexicano en 2021 y que hará todo lo posible para recuperarse y para intentar jugar en México.

Alcaraz, que regresó al circuito ATP hace dos semanas tras haber estado cuatro meses parado por lesiones, lo que le impidió disputar los torneos de comienzos de año y le costó el primer lugar en el ránking, conquistó el domingo pasado el Abierto de Argentina y hoy fue finalista en el de Río de Janeiro.

El murciano atribuyó sus problemas al exigente calendario que inició tras la larga recuperación.

"El calendario es muy exigente y llevo 15 días dando lo máximo, sin parar ningún día, y cuando hay partidos como éste al final salen molestias", afirmó.

Aseguró que esas molestias lo obligaron a pedirle a su fisioterapeuta que le vendara la pierna en medio de la segunda manga.

"Es complicado sentir dolor en el mismo músculo en que tuve una lesión hace algunos meses. Por eso yo me lo he vendado: se lo he pedido al fisio y he tratado de jugar a mi mejor nivel con ella", dijo.

Admitió que las molestias perjudicaron su desempeño porque, cuando un tenista no se encuentra bien, prefiere no arriesgar más de la cuenta ni jugar más agresivo ni más rápido. "Así que (el problema) ha influido bastante (en su desempeño)", aseguró.

Sobre la derrota frente a Norrie, a quien venció el domingo pasado en la final del Abierto de Argentina, recordó que ganó la primera manga y estaba ganando por 3-0 la segunda pero que no supo aprovechar las opciones que surgieron para vencer.

"Y cuando no aprovechas las opciones ante un gran jugador como Norrie en una final de un ATP 500, al final te remontan. Lamentablemente, físicamente tampoco he podido terminar en mi mejor nivel, pero esto es con lo que hay que convivir en un calendario tan exigente. Así que ahora mismo a recuperarme", aseguró.

Alcaraz dijo que, con un título y una final, los torneos en Argentina y Brasil lo ayudaron a ganar confianza, a ganar ritmo de competición y a recuperar el nivel que tenía antes de lesionarse.

La derrota ante el número 13 en el ránking de la ATP impidió que el número dos del mundo defendiera el título que conquistó en 2022; que tuviera éxito en su primera defensa de un título ATP y que se convirtiera en el primer tenista en vencer dos veces en Brasil y en el primero en vencer en el mismo año el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Río.

Igualmente impidió al murciano sumar los 500 puntos que necesitaba para igualar al serbio Novak Djokovic en el primer lugar del ránking mundial.