Este soltero no se corta un pelo con su cita en 'First Dates': "¿Se te levanta?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Enrique es realizador de televisión, es cubano y se define como "el amigo que jamás podrás imaginar y el mejor hijo que una madre podía tener". Ha venido al programa porque perdió a su esposo, estuvieron 18 años juntos y ahora está dispuesto a encontrar el amor.

"Yo necesito que sea inteligente me da lo mismo que le falte un diente, que sea cojo...pero que sea inteligente" ha dicho. A Enrique le cuesta encontrar a alguien que le siga la corriente pero para sorprenderle ha llegado Raul, un bailarín de danza clásica.

La imprera impresión de Enrique ha sido buena: "el tipo me gusta porque es feo y el lindo soy yo". En un primer momento Enrique ha empezado muy fuerte con su cita y le ha puesto un anillo en el dedo porque cuando acabe la cita le preguntaría "y el anillo pa' cuando".

Durante la cena Raúl le ha preguntado si se conocían y Enrique le ha dicho "no creo que hayamos follado", pero le gustaría. "No me empieces a provocar que te saco para allí fuera y te demuestro todo".

Enrique le ha dicho a Raúl que después de la cita, se iban a lo siguiente: "Yo hace 5 años que no follo", le ha dicho. Y acto seguido le ha preguntado: "¿Se te para?" Raúl no entendía a que se refería. "¿Se te levanta?", le ha preguntado.

Y Raúl le ha dicho que por supuesto que sí. La afinidad entre ellos ha estado más que presente en toda la cita y no les ha hecho falta esperar mucho porque en la sala del reservado ya se han besado.

En la decisión final ambos han tenido claro que querían tener una segunda cita juntos y Raúl hasta se ha emocionado al haberse vuelto a emocionar después de conocer a Enrique.