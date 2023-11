La respuesta de Piqué a la pregunta sobre Shakira: "¿Por qué todavía no conocemos tu versión?"

El exfutbolista catalán ha sido contundente tras la pregunta de Sánchez en 'Joaquín, el novato' Gerard e Ibai han acudido al programa de Joaquín Sánchez

'Joaquín, el novato', es un programa de entrevistas presentado por Joaquín Sánchez. En este, el exfutbolista conversa con diferentes famosos, y pone a prueba las diferentes profesiones de los invitados. Eso sí, todo con su sentido del humor característico.

En el programa de este jueves, el gaditano se ha enfrentado a una profesión: convertirse en streamer de la Queens League junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué. No solamente eso, y es que Joaquín ha indagado sobre la retirada deportiva del catalán y ha repasado la exitosa carrera del creador de contenidos bilbaíno.

Gerard Piqué e Ibai Llanos en Joaquín el novato | atresplayer

En un momento del formato se ve a los tres comiendo barbacoa en la terraza. Tras esto, han jugado a un juego: cada uno tenía que sacar una carta, y a quién le saliera más baja tenía que responder a unas preguntas "subiditas de tono".

Han hablado sobre relaciones sexuales, sobre el mayor defecto, si han espiado el teléfono móvil de alguna persona, o si se han despertado alguna vez sin saber dónde estaba, entre otras muchas.

Para acabar el programa, Joaquín ha sacado el tema de la relación de Shakira y Piqué, y no ha dudado en hacerle una pregunta: "Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”.

Gerard ha respondido que no cree que sea "necesaria". Sánchez ha cuestionado que igual algún día pueda contarlo, pero el exfutbolista catalán ha sido muy tajante: "No creo. No vale la pena".