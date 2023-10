El increíble cambio físico de Ibai Llanos: así ha sido su evolución

El creador de contenido lleva años manteniendo una gran popularidad en Internet, sobre todo en el mundo del streaming A pesar de su triunfo profesional, sigue persiguiendo una meta personal desde hace tiempo

Ibai Llanos es una de las personas más relevantes de España en esta década. El creador de contenido lleva años manteniendo una gran popularidad en Internet, sobre todo en el mundo del streaming. La variedad de contenido del streamer vasco y sus grandes eventos como 'La Velada del Año', han sido claves en su éxito.

A pesar de su triunfo profesional, sigue persiguiendo una meta personal desde hace tiempo. Ibai Llanos lleva años luchando contra su aumento de peso, intentando estar más saludable a pesar del estrés y las complicaciones que hacen complicado este objetivo para millones de personas.

"He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles", reconocía en un directo. Sin embargo, es un ejemplo de superación por no dejar de intentarlo: "Pero me la suda, lo seguiré intentando". El pasado 31 de octubre publicaba un efusivo mensaje con su reciente intento de cambio físico, una actitud que podía marcar la diferencia.

Hoy 31 de octubre de 2022 empiezo mi cambio físico.



He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles pero me la suda. Lo seguiré intentando.



Mucho ánimo a todos los que estáis buscando un cambio en vuestra rutina/físico. VAMOS QUE SE PUEDE COJONES. — Ibai (@IbaiLlanos) 31 de octubre de 2022

El cambio físico en los últimos meses ha sido palpable, por lo que continúa avanzando en su camino. En su plan de nutrición, cuenta con diferentes profesionales del mundo de las dietas y los gimnasios, aunque reconoce que su cuerpo le sigue generando inseguridad. "Estoy cansado de aguantar comentarios sobre mi físico o cómo voy vestido, es muy cansino".