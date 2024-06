Fernando Alonso y la autocrítica

No atraviesan su mejor momento ni Aston Martin ni Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1.

Ello ha llevado incluso al ovetense a reconocer errores en su pilotaje, lo que no es habitual: "No he estado perfecto en las dos carreras, no piloté lo suficientemente bien en Miami ni en Imola", dijo 'Magic' antes de la cita monegasca.

Y es que las novedades que está introduciendo Aston Martin en el vehículo no están acabando de funcionar y el pilotaje de Alonso se resiente.

Todo el Gran Circo sabe que el bicampeón español tiene una enorme capacidad de adaptación a las características dinámicas de un coche de carreras. Pero el incidente sufrido en los libres de Imola y su fallo en la Q1 dejaban claro que el AMR24 y Fernando Alonso no acaban de ensamblarse.

El asturiano exprime a sus monoplazas, llevándolos al límite con agresividad para descubrir sus puntos fuertes y, lo más importante, los débiles. Este año no acabar de pillar el truco a su coche.

"Mi estilo de conducción, históricamente siempre se vio en las cámaras a bordo, era dar un volantazo en la entrada de la curvay desde ahí, iba sintiendo lo que hacían las ruedas delanteras. Si el volante se ponía más blando, es que estaban cediendo. Si se ponía más duro es que tenían demasiado agarre, y la parte posterior te iba a dar un latigazo tarde o temprano", decía.

El español no parece tomarle la medida al AMR24, en particular con las últimas evoluciones introducidas por el equipo británico.

"Agregamos carga aerodinámica en todas las mejoras que trajimos a la pista, pero aún no podemos usarla toda de manera eficiente en el tiempo de vuelta, porque el equilibrio tal vez no sea totalmente perfecto en las curvas", dijo Alonso en Mónaco respecto a estas evoluciones.

Queda tiempo para que piloto y vehículo logren la armonía necesaria.