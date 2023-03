Este ha sido el primer salvado de la expulsión en Supervivientes 2023

Diego 'James Lover' se libra de la expulsión Ginés, Jaime Nava y Alma Bollo continúan nominados

Supervivientes 2023 vivió anoche una noche importantísima para los 4 nominados: Diego 'James Lover', Ginés, Jaime Nava y Alma Bollo se enfrentaban a la salvación. Solo uno de ellos se iba a librar de seguir nominado durante el resto de la semana, el que la audiencia decidiera con un mayor número de votos. Y el elegido fue finalmente Diego, uno de los concursantes que más podría dar la sorpresa.

La gala de ayer comenzó con los porcentajes ciegos: 32%, 30%, 29% y 9%, votando para salvar (no para expulsar). De esta forma, si se mantienen estos números, uno de los concursantes estaría con un pie fuera el próximo jueves 9 de marzo de 2023, porque está muy distanciado del resto de sus compañeros.

El programa se desarrolló sin incidentes, pero alargando demasiado algunos temas como la posible salida de Patricia Donoso. No fue hasta el final cuando se confirmó que Diego 'James Lover' era el salvado de la audiencia, quien poco antes había dicho que "siempre he soñado que venir aquí e irme la primera semana sería un fracaso". Al menos aguantará siete días más, porque este jueves no se enfrentará finalmente a la expulsión.