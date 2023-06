Una comensal de 'First Dates' sorprende a su cita desvelando su fantasía sexual: "¿Quién lo ha hecho? Yo creo que nadie"

Este viernes el formato ha juntado a Ismael y Aylin El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Ismael (31 años) y Aylin (27). El soltero ha comentado que le gusta la "velocidad, los coches, las motos y el deporte al aire libre". A su cita le encanta "ir por la montaña, con el coche, ir a rallys y tatuarme".

Ismael ha comentado que tiene una empresa de fontanería y climatización, algo que ha llamado la atención a Carlos Sobera: "¿Conocerás muchísima gente no? En esta profesión.. siempre se ha dicho que los fontaneros...", bromeaba el presentador. Mientras el comensal respondía, entre risas: "Van a tope tapando tuberías".

Aylin es alemana aunque vive en Mallorca, y ha explicado que no se siente germana: "No me identifico nada con el carácter alemán la verdad. Yo creo que soy española total porque tengo un poquito de sal y los alemanes no tanto".

A lo largo de la cena se han dado cuenta de que tienen muchas cosas en común y eso es algo que ha ayudado a que la cita fluya. En el 'Rasca del amor', la soltera ha tenido que responder el 'sitio más raro dónde quiere tener sexo': " En la Torre Eiffel. París, romántico, pero a la vez ahí en la Torre Eiffel ¿quién lo ha hecho? Yo creo que nadie".

En cuanto alguna fantasía sexual, Aylin ha comentado que le gustaría tener "un cuarto como el de 50 sombras. Estaría guay". Algo que ha sorprendido al soltero: "En la cama soy muy intenso. También me gusta, pero no como la peli, un poquito más tranquilo".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita porque tienen muchas cosas en común y creen que podría haber un futuro entre ellos.