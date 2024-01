OT 2023 juega una mala pasada a Chenoa: no sabía que estaba el micro abierto y dijo esto

Las emociones están a flor de piel en OT 2023, formato que ha vuelto totalmente renovado a Amazon Prime Video y en el que destacada, además de sus 16 concursantes, el papel protagonista de Chenoa como presentadora absoluta.

La también cantante, conocida por ser una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo, no ha parado de regalarnos momentazos frente a las cámaras, pero en la Gala 7 ha sido víctima de un micrófono que no debería haber estado abierto.

La polémica valoración de Buika a Juanjo a la que reacciona Chenoa

Buika siempre es polémica en sus valoraciones como jurado de OT 2023, pero en esta ocasión no ha sentado nada bien el mensaje que ha lanzado a Juanjo, Nómada Favorito de la semana y primer salvado: "ay Juanjo, cariño mío, que te como todas tus cosas negras (...). Qué bonito es hacerlo todo tan bien y cantar tan bien (...). Te tengo que ser sincera: vas tan sobrado que no has transmitido nada. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que este tema te ha costado muchísimo (...) Parecía que no estabas conectado con la canción".

En ese momento, el público asistente en plató no dudó en abuchear y en aplaudir a partes iguales a Buika, pero en casa además pudimos escuchar a Chenoa decir: "ya la ha liado", frase que no debería haber llegado a nuestros oídos dado que lo habitual es que durante las valoraciones, Chenoa tenga el micrófono cerrado.