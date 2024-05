Una soltera de 'First Dates' se sincera: "Si veo a un señor calvo, tatuado..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Juan (50 años) y Yolanda (50). Al conocerse, la soltera ha declarado que no le ha gustado el físico de su cita: "Me da la impresión de ser un malote, un macarra, el típico chulote". Sin embargo, al comensal le ha parecido atractiva: "Me gusta. Tiene unos rasgos bonitos, unas facciones en la cara chulas".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que hay cosas en las que no encajan. Un ejemplo es que Juan lleva años viviendo en una autocaravana, algo que no ha gustado a Yolanda: "No me iría a vivir a una autocaravana. Me iría de camping o para hacer algún viaje, pero cuando volvemos con la autocaravana, volvemos a nuestra casita. Al hogar dulce hogar".

La mujer ha explicado que para ella, un "hombre correcto es un señor que viste normal, que es correcto en el lugar en el que está y que no tiene unas pintas que te echan para atrás. Porque si veo a un señor calvo, tatuado, con pantalones rajados, con camisa de Heavy Metal, me va a tirar para atrás...".

En la decisión final, Juan ha afirmado que tendría una segunda cita con Yolanda porque lo poco que ha conocido le ha gustado. Sin embargo, Yolanda ha declarado que no tendría un segundo encuentro con él porque no le gusta el físico: "Tu físico me choca bastante".