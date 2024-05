Carlos Sobera se sincera en 'First Dates': "Estoy perdiendo la fe en el amor"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jordi (35 años) y Cristina (38). El comensal ha asegurado que liga a través de las redes sociales y ha criticado a las mujeres: "Al final van a lo que van y les asusta tener una relación. Me he vuelto como ellas, vacío, frío".

Carlos Sobera le ha preguntado en qué se fija para enamorarse, a lo que él ha respondido "que tenga buen culo". Tras esto, el presentador se ha sorprendido: "¿Que tenga buen culo para enamorarte? Eso será para otras cosas".

Jordi ha comentado que es muy importante, aunque está sobrevalorado, y enseguida Sobera ha intervenido: "Tú lo sobrevaloras porque le das una importancia total. Estoy perdiendo la fe en el amor".

Al conocerse los solteros, la mujer se ha llevado una decepción: "Me gustan los macarras, pero tenía pinta de macarra de manual. Yo esa etapa ya la he superado y busco otra cosa". Sin embargo, el soltero ha confesado que le ha parecido atractiva: "La cara me ha gustado mucho, pero los pechos ha sido lo que más me ha gustado. Tiene buen culo".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que son muy parecidos y se han gustado. En la decisión final, ambos han declarado que quieren un segundo encuentro juntos.