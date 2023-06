El enfado de Laura Fa con Belén Esteban en 'Sálvame'

Todo está relacionado con la boda de Kiko Matamoros El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

En el programa de este lunes, se ha comentado que Belén Esteban no acudió a la boda de Kiko Matamoros porque tenía un viaje planeado con cinco amigas para ver un concierto de Manuel Carrasco.

Esa decisión no ha gustado nada a Laura Fa: "Has preferido a Manuel Carrasco que a Kiko", le ha reprochado a la colaboradora. Mientras que la 'princesa del pueblo' le ha respondido: "No, he preferido estar con mis amigas, no me vengas con tus gili*** (…) . Me he llevado fatal con Kiko, pero tengo una relación muy bonita con él y el día que se casó, el primer whatsapp que recibió fue de Belén Esteban deseándole toda la felicidad del mundo, cosa que tú no has hecho", zanjaba el tema.