Makoke arremete contra Kiko Matamoros: "Pedazo de actor, un Oscar te tenían que dar"

La exmujer de Matamoros no se ha mostrado muy contenta con la nueva boda de su exmarido Tampoco ha querido perder la oportunidad de lanzar algún 'dardo' a la novia

Hace unos días Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casaban, y Makoke no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su sincera opinión sobre la boda. Eso sí, lo ha hecho con bastante ironía y sarcasmo.

"Estoy triste y compungida. Me he perdido la boda del año. Ha sido desolador. En estos momentos mi queridísimo exmarido, Marta y él están recién casados y yo me lo he perdido. Confío y espero que ahora que habéis puesto a Dios y a la iglesia por testigo, no haya sido mentira, porque si no, Kiko estarás en pecado mortal", decía Makoke en un vídeo para el programa 'Fiesta'.

Pero es que no solo ha querido atacar a quién fue su marido, sino que también ha aprovechado para atacar directamente a la joven de 26 años con una advertencia: "Quería dirigirme a la flamante esposa: espero que no os pase lo mismo".

También le avisaba sobre como iba a ser vivir con Matamoros: "Espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Espero que haya llenado ya su congelador de mucho pollo y mucha verdura para hacer las papillas que yo hace cinco años dejé de hacer con mucho gusto".

Y por si eso no fuera suficiente, no contenta con todo lo que ya había dicho anteriormente, para terminar le dedicaba algunas palabras más al colaborador de 'Sálvame', quién ya no participará más en el programa después del episodio que se emitirá el próximo 23 de junio: "Espero que su luna de miel haya empezado con buen pie, no como la mía, aunque vais a tener mucho tiempo libre ahora para disfrutar".

"Les deseo felicidad absoluta", decía Makoke para finalizar a pesar de todos los ataques que había mandado a la pareja anteriormente. Además también asegura que no tiene motivos para desearles ningún mal, algo que no parecía ser así por sus anteriores comentarios a pesar de que ella misma lo ha expresado así.