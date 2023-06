La reacción del Maestro Joao sobre el adiós televisivo de Jorge Javier Vázquez

El presentador de televisión ha desvelado que es momento de tomarse un largo descanso Las redes sociales se han llenado de mensajes tras la publicación

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero", con este mensaje, Jorge Javier Vázquez confirmaba que se retiraba de la televisión. Una despedida que sonaba más bien a despido no comunicado de Mediaset, aunque esta teoría nunca se haya confirmado.

El final de Sálvame ha empujado al presentador a parar, a echar el freno y a cuidarse. Son muchos años sufriendo problemas de salud, como un ictus que fue algo más que un aviso. Y en estos momentos, "volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana".

Desde que Jorge Javier Vázquez escribiera varios tuits con estos mensajes, son muchos los rostros conocidos que le han comunicado sus muestras de afecto. El último en hacerlo ha sido el maestro Joao, reconocido vidente y uno de los personajes más vinculados a Mediaset.

Tengo todo el tiempo del mundo para esperarte @jjaviervazquez . Como dice la canción; Te vas, pero te quedas porque formas parte de mí…. ♥️ — Maestro Joao Ⓜ️ (@maestro_joao) 3 de junio de 2023

El futurólogo también le ha dedicado un tuit de lo más emotivo: "tengo todo el tiempo del mundo para esperarte, Jorge. Como dice la canción... Te vas, pero te quedas porque formas parte de mi...". ¿Coincidirán en el futuro en un plató de televisión? A saber, pero Jorge Javier Vázquez pasará a la historia como uno de los presentadores con más recorrido.