Esta es la primera mentira que destapó el 'PoliDeluxe' de Conchita

Así descubría la verdad por primera vez la poligrafista Desde entonces se ha usado muchas veces el 'PoliDeluxe' en el famoso programa de televisión

Conchita, la poligrafista conocida por sus apariciones en 'Sálvame', destapaba la verdad por primera vez con su 'PoliDeluxe' en 2010 cuando le hizo varias preguntas a María de Mora, quién por aquél entonces era el centro de montones de noticias y polémicas. Y aunque desde entonces el 'PoliDeluxe' de Conchita ha dejado con la boca abierta a mucha más gente al revelar algunos de los secretos más ocultos de los famosos que han pasado por el plató del exitoso programa de Telecinco, hoy recordamos sus inicios con esa primera historia.

Fue en 2010 cuando Jorge Javier Vázquez invitaba por primera vez a Conchita y su polígrafo al plató de 'Sálvame' para hacerle varias preguntas a María de Mora, y la más comprometida fue la siguiente: “¿Alguna vez has hecho un trío con Carmen Martínez Bordiú y José Campos?”

La mujer no dudó en ningún momento y contestó que ella nunca había hecho eso, pero el 'PoliDeluxe' determinó que mentía y fue entonces cuando Conchita dijo por primera vez en la historia del programa: "Miente".

De Mora volvió a asegurar que eso no había sido así, y que la máquina era la que estaba mintiendo. Pero Kiko Matamoros quiso intervenir en la situación y dijo lo siguiente: "O mientes ahora o me has mentido antes", estas fueron las palabras que dijo su compañero y que pusieron aún más nerviosa a María de Mora.

Al final la entrevistada intentó justificarse como pudo alegando que la respuesta errónea se podría deber a su nerviosismo, aunque sus intentos no sirvieron de mucho ya que la poligrafista aseguró que la máquina tenía un 90% de veracidad y que: "Durante la prueba, ella ha entendido perfectamente la pregunta y el resultado".