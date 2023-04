El enfado de Edu Soto en Pasapalabra con Roberto Leal: "¡el libro de reclamaciones!"

La Pista Musical es la prueba más competitiva de Pasapalabra para los invitados "Vamos a viajar al año 1980", empezó presentando Roberto Leal

"Vamos a viajar al año 1980, por cinco segundos... ¡Música!". Así empezó la última prueba musical de Pasapalabra, en la que se enfrentaban Edu Soto y Andrea Duro. En ese momento, empezó a sonar la música, pero fue la actriz la primera que presionó el pulsador, por lo que ella sería la que tendría la oportunidad de responder.

"No me sé exactamente el título", adelantó Andrea Duro, por lo que empezó a tararear la canción. Le llegó el turno a Edu Soto, quien intentó tararear la canción en un inglés que no se entendía en absoluto: "te la estás inventando, no has dado ni una", dijo entre risas Roberto Leal.

En ese momento, el sevillano y humorista dijo: "he pensado, que qué bien y qué mal a la vez". Pero no le sirvió y los turnos fueron avanzando: "estás muy cerca, pero no", exclamó en un momento el presentador, cuando Edu Soto casi acierta. Sin embargo, ninguno de los dos pudo dar con la tecla para contentar al presentador, por lo que el cómico se enfadó con humor: "¡dame el libro de reclamaciones!".

En el último momento, y jugando solo por un segundo, Edu Soto consiguió decir el título de la canción: "Another one bites the dust" de Queen, un auténtico temazo que empezó a sonar en todo el plato de Pasapalabra y que ambos conocían desde el principio.