Tensión en Pasapalabra entre Marta y Encarni: "¡No hagas eso!"

Sin duda alguna, Pasapalabra se enfrenta a una nueva etapa repleta de novedades tras entregar su mayor bote de la historia, el cual fue ganado por Rafa. Como bien sabéis, el duelo protagonizado por Rafa y Orestes ya es parte de la historia de nuestra televisión y de la del concurso que desde 2020 se emite en Antena 3.

Actualmente, podemos ver como hay una nueva pareja de concursantes que se va consolidando en el concurso. Concretamente, hablamos de Marta y Encarni, que representan el primer duelo femenino desde que el formato hizo su regreso a Atresmedia, como decíamos antes, en mayo de 2020, mientras estábamos en plena pandemia.

Desde luego, las dos están protagonizando un más que buen duelo, ya que cada una cuenta con su estrategia y no dejan de presionarse la una a la otra. Ahora bien, al final todo acaba decidiéndose al final del programa, algo que nos ha dejado claro el último capítulo del duelo emitido en 'Pasapalabra'. Concretamente, en el principio del 'Rosco', Encarni tuvo un momento de bloqueo y por ello en el arranque Marta cogió carrerilla y marcó distancia en el marcador.

Con esto encima de la mesa, la concursante no tuvo demasiada presión y pudo completar una primera vuelta con 19 aciertos. Ahora bien, luego no quiso arriesgar y en ese tiempo Encarni pudo remontar y sumar ocho aciertos para acercarse a su contrincante. Finalmente, pudimos ver como Marta especulaba demasiado y Encarni se situó con 21 aciertos, lo que hacía que empatara con su rival. Con toda esta situación, Encarni le ha ofrecido "la paz" a su rival, pero Marta le ha dicho: "¡No hagas eso!". "Me pone en un compromiso", decía en el programa, ya que daba la impresión de que podía conocer alguna respuesta más.

“No me hagas eso, Encarni, ¡no me hagas eso!”.

Una vez que parecía evidente que no iba a firmar el empate, Encarni decidió jugársela y terminar su tiempo con hasta 22 aciertos. Ahora faltaba ver lo que haría Marta, que debía acertar mínimo una. Nada más empezar su turno acertó la 'V' y consiguió las tablas, decidiendo no arriesgar y evitar así la 'Silla Azul'. Después de toda esa tensión, las dos concursantes se abrazaron.

Por último, cabe mencionar que tras terminar, Roberto Leal, el presentador del programa, le preguntaba las letras que le habían faltado y se sabía dos más. Vaya, que se habría quedado a una del bote.