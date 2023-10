Bronca en directo entre Nacho Abad y su mujer por la muerte de Álvaro Prieto

Nacho Abad corrigió a Bárbara Royo, abogada, colaboradora y mujer del presentador

El caso Álvaro Prieto no solo es extraño por los detalles que nos llegan de la investigación. También es sorprendente por la forma en la que hemos conocido la muerte del joven de tan solo 18 años: un cámara de TVE se topó con el cuerpo sin vida de Álvaro mientras realizaba una conexión en directo con Mañaneros. El cadáver se había colado en el hueco abierto entre dos vagones de un tren que estaba fuera de servicio.

Se ha hablado largo y tendido acerca del caso en muchos programas, aunque En boca de todos ha protagonizado una inesperada bronca entre Nacho Abad y su mujer, Bárbara Royo, que no ha pasado desapercibida por los espectadores.

Bárbara, abogada y colaboradora habitual del formato, no pudo callar ante estas palabras de Antonio Naranjo: "deberíamos preguntarnos qué ha fallado. Yo no soy ni abogado ni fiscal ni juez y no condeno a nadie ni acuso a nadie. Lo que pregunto las veces que haga falta es qué ha fallado para algo que parece tan evidente no se haya solucionado a tiempo".

En ese momento, Bárbara Royo ha comparado el caso Álvaro Prieto con la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, ambos sucesos acaecidos en Sevilla: "tú decías que no hay derecho a que durante cuatro días los padres no supieran dónde estaba su hijo y no se haya encontrado el cuerpo. ¿Hay derecho de que haya dos padres en Sevilla buscando a su hija durante 14 años? ¿La Policía lo ha hecho también mal ahí o ha agotado todos los esfuerzos para encontrarla?".

Nacho Abad no pudo contenerse a pesar de que la persona que hablaba era su pareja: "te voy a responder yo. La Policía se equivocó en las primeras 48 horas. Fue un enorme error el de la policía sevillana". A pesar de intentar matizar sus palabras, Bárbara no pudo retomar su justificación: "pero déjame. Has hecho una pregunta, así que déjame que termine de responder", sentenció Nacho, quien cerró el tema segundos más tarde.