Caso de Álvaro Prieto en directo: el programa 'Código 10' desvela cómo el joven llegó hasta el techo del tren

Ya está bien de hacer caja a costa de la desgracia de Álvaro Prieto, y del dolor de su familia. Ya nos hemos enterado de lo que ha pasado no? O es que, el dinero generado en la publicidad de los programas morbosos, amorales.... Se lo vais a dar a sus familiares? Sinvergüenzas!!! pic.twitter.com/O8tYgGwmCp

No son pocos los que se han mostrado indignados en redes por el tratamiento mediático del caso de Álvaro Prieto . Desde el polémico vídeo de RTVE a las múltiples tertulias que hemos podido ver estos días en televisión.

LA CHICA QUE CONOCIÓ A ÁLVARO EN LA DISCOTECA SE DEFIENDE EN REDES

"Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta. Más allá de eso, todo lo que se está hablando de mi es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido aquella noche. Básicamente, nadie de mi entorno lo conocía", ha dicho a través de Instagram.

Varios bulos relacionaban a la joven y a su entorno con la desaparición del joven, por lo que ha tenido que manifestarse públicamente: "Dejad de insultarme".