Bombazo en el mundo del corazón: Telecinco desvela la boda de Piqué y Clara Chía

Una noticia que revoluciona el plató de Fiesta

El mundo del corazón vive semanas intensas. Y no es para menos. La nueva canción de Shakira en la que le lanza alguna que otra indirecta a su ex no es el único momentazo que se ha vivido estos días. Hoy en el programa Fiesta, que se emite durante los fines de semana de Telecinco, ha saltado otra de las que puede ser la noticia del año.

Fiesta es un formato presentado por Emma García, una de las presentadoras más queridas y conocidas de Telecinco que dejó hace años su País Vasco natal para ponerse al frente de formatos como Mujeres y Hombres y Viceversa o el mítico A Tu Lado, el precursor del corazón a la hora de la sobremesa en la principal cadena de Fuencarral.

El caso es que Fiesta sustituye desde hace varias semanas a Viva la Vida, otro de los programas polémicos de la casa. Ahora es la productora de Unicorn (la que se encarga entre otros de formatos como el programa de Ana Rosa o Ya es Mediodía) la que entretiene a los espectadores de la cadena de Fuencarral que conectan con la principal cadena de Mediaset en las tardes del fin de semana.

Shakira en un momento de la entrevista | N+

A lo largo del programa varios colaboradores dan sus opiniones sobre temas de actualidad o comentan lo que pasa en el mundo del corazón. Esta misma tarde dos de esos colaboradores aseguraron que un confidente suyo les había dicho que Clara Chía y Piqué habían comido en un reservado de un conocido restaurante de Barcelona. Y fue precisamente durante este almuerzo cuando “se escuchó hablar de boda”. ¿De que boda? ¿La de los propios comensales que hace días protagonizaron otro escándalo en otro restaurante? Eso queda en la imaginación del que escucha.

La entrevista de Shakira

Shakira se sinceró por primera vez sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses. Lo hace junto al periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa 'En punto' de la televisión mexicana. En la entrevista se mostró, como siempre, directa y sin tapujos sobre su expareja y Clara Chía.

Especialmente dura se mostró con Chía, cuando se refirió a ella citando a una secretaria de estado americana que dijo "hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras". La colombiana ya le había dedicado varias frases en sus dos últimas canciones a la joven pareja de su exmarido.

"Siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo" dijo. La cantante revela cómo fue su 2022: "Hay pasar este tipo de momentos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal".

"He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé" sentencia. "Siento que dependo de mi misma y mis hijos también dependen de mi" La colombiana confesó que sufre un poco de síndrome del impostor. "A veces siento que no soy tan capaz" decía antes de puntualizar que esta patología le ayuda a "poder seguir motivada" en el mundo de la música.

Sobre su colaboración con Bizarrap, Shakira explica una divertida anécdota con su hijo: "Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino", confesaba. lo que su hijo no esperaba es que esa idea estuviera ya en marcha

"Es el resultado de pasar un proceso de duelo. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación" decía sobre cómo le influyó el proceso.