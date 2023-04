Belén Esteban lanza un contundente mensaje a la audiencia en 'Sálvame': "No tenéis ni idea"

La colaboradora televisiva se ha mostrado emocionada tras visionar la película especial del programa 'Sálvame' cumple 14 años el próximo 27 de abril

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que ha pasado durante el programa de este miércoles, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Belén Esteban es una de las protagonistas del formato televisivo. Tras visionar la película especial del 14 aniversario de 'Sálvame', que se estrenará el próximo jueves, se le ha visto muy emocionada. "He llorado mucho, me he emocionado mucho", ha confesado la 'princesa del pueblo'.

La colaboradora ha explicado que son muchos años en antena, que han vivido cosas buenas y cosas malas, y que echa de menos a mucha gente: a Mila, pero también a "dos personas muy importantes que han marcado mi vida que son Raúl Prieto y Carlota Corredera".

Belén Esteban ha mandado un contundente mensaje a la audiencia: "Sálvame es el programa de mi vida, y el día que acabe, Belén Esteban acabará con el programa, me iré con él". Además, ha añadido que parece que la gente quiera que el formato acabe, pero ha asegurado que aún quedan muchos programas: "No tenéis ni idea, porque hay 'Sálvame' para rato".