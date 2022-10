Analista y presentadora de Todo es mentira: la nueva faceta de Mariló Montero

Mariló Montero será la sustituta de Marta Flich durante su baja por maternidad ¿Es un buen fichaje de Todo es mentira?

Todo es mentira es uno de los pocos aciertos de Cuatro en cuanto a audiencia, con medias cercanas al 5-6% cada tarde en una franja muy complicada. Sin embargo, el formato de La fábrica de la tele ha realizado un fichaje un tanto polémico que podría afectarle, ya sea de forma positiva o negativa: Mariló Montero se convertirá en analista (colaboradora) habitual y en presentadora sustituta de Marta Flich, quien abandona temporalmente el programa debido a su baja por maternidad.

Mariló Montero, no nos engañemos, es un rostro televisivo que despierta pasiones, tanto para lo bueno, como para lo malo. Por ejemplo, en La gran confusión, se enfrentó con Loles León por culpa de las relaciones de pareja: "chico, pues no te metas en la relación si no eres honesto y no tienes los cojones". Pero no es la única vez que ha protagonizado polémica. ¿Quién no recuerda cuando en La mañana de la 1 hizo sangre por los pantalones de pana que llevaba un reportero?

Será interesante ver qué conexión tiene Mariló Montero con Risto Mejide, y sobre todo, con el resto de colaboradores: Verónica Fumanal, José Manuel García-Margallo, Celia Villalobos, José Luis Ábalos o Susana Díaz, siendo algunos de ellos ideológicamente opuestos a este fichaje.