La rara enfermedad que sufre uno de los protagonistas de 'La Casa del Dragón'

Matt Smith, aunque pocos se acuerden, era futbolista en su adolescencia Firmó un contrato para ser jugador de las categorías inferiores del Leicester City

Matt Smith es uno de los grandes protagonistas de La casa del dragón, serie de HBO Max en la que interpreta a Daemon Targaryen. Pero lo que pocos saben es que este actor, antes de ser intérprete, iba a ser un prometedor jugador de fútbol a nivel profesional cuya carrera se truncó antes de comenzar por culpa de una enfermedad.

Su sueño, en realidad, no era ser actor: de pequeño, jugó para el Northampton Town y el Nottingham Forest; antes de los 16 años ya había firmado un contrato para ser jugador de las categorías inferiores del Leicester City. Y en la Selección inglesa, algunos ya le habían puesto el ojo para que formase parte de la Sub-16. Ahora bien, como él mismo explica, llegó el peor momento de su carrera: "fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer, que me fue muy difícil decirle a la gente que me había diagnosticado esta enfermedad", explica Matt Smith para Desert Island Discs.

El ahora intérprete padece espondilosis cervical, una afección que se traduce en el desgaste natural relacionado con la edad que afecta a los discos intervertebrales del cuello. De ahí que sus dolores se relacionen con la artrosis y otras patologías propias de gente de mayor edad.