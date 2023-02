El Barça prepara una revolución arriba

Es muy significativo que los blaugranas hayan vencido siete partidos en la Liga por un gol a cero La idea inicial es incorporar a un mínimo de dos futbolistas que sean diferenciales y tengan olfato de cara a puerta

Nadie pone en duda ya que el gran despegue del Barça de Xavi se ha cimentado desde la defensa. El equipo está batiendo récords históricos por su capacidad de mantener la portería a cero y, como mínimo en España, parece que hay pocos equipos capaces de hacerle daño ofensivamente al conjunto blaugrana.

Los fichajes han fructificado con aportaciones inestimables como Koundé o Christensen y jugadores como Araujo han confirmado lo que todo el mundo esperaba de ellos. Poco hay que mejorar aquí. Otra cosa es la faceta ofensiva. El Barça domina los partidos, pero no tiene la claridad y definición para cerrar los resultados. Es muy significativo que los blaugranas hayan vencido siete partidos en la Liga por un gol a cero. Algo no cuadra.

Xavi sabe que este Barça tiene un problema por el gol. Y no por la puesta de escena del equipo sino por la falta de definición. En estas últimas semanas, Lewandowski no ha visto puerta, pero durante todo el curso tampoco han estado finos sus acompañantes arriba. Solo Dembélé se ha mostrado eficaz a cuentagotas, por lo que el proyecto necesita claramente una mejora arriba.

El análisis final se hará a finales de temporada, pero es en marzo cuando se toman prácticamente todas las decisiones de la planificación para el próximo proyecto. Y hoy por hoy, todos tienen claro que se debe preparar una revolución arriba. La idea inicial es incorporar a un mínimo de dos futbolistas que sean diferenciales y tengan olfato de cara a puerta. Algún jugador de banda y algún delantero que sea capaz de darle descanso a un Lewandowski en su segundo año de contrato. Y para que eso sea posible habrá que sacrificar piezas sí o sí. Es ley de vida. A Xavi le está incomodando el debate sobre el futuro de Ansu, pero tarde o temprano era una tema que iba a explotar. El entrenador tiene el deber de defender a sus jugadores hasta el final y, una vez conseguidos los objetivos, comenzarán a llegar los matices. Los números son testarudos y las palabras del técnico no concuerdan con los minutos de juego del canterano hasta ahora. En el futuro se verá, pero mantenerle otro año en la actual situación es un lujo. Los números apuntan también a un Ferran Torres que llegó por 55 millones de euros procedente del Manchester City y ha acabado teniendo un papel testimonial. A Xavi le gustaría incorporar esas dos piezas que considera necesarias, pero para ello deberá haber movimientos y entrada de dinero. Y ese ingreso, para no castigar al proyecto, sería ideal que llegara de futbolistas ahora no intocables.