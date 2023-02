Florentino 'ficha' a Kroos para la Superliga

El centrocampista alemán se ha pronunciado sobre lo que aportaría la nueva Superliga Europea En su podcast, el jugador del Real Madrid defiende la competición por la necesidad de "más emoción en el fútbol"

Toni Kroos ha sido de los primeros futbolistas en pronunciarse sobre la Superliga Europea. El centrocampista del Real Madrid explicó que el fútbol "necesita más emoción".

A través de su podcast, el futbolista alemán reflexionó acerca de la nueva competición: "Creo que sí que veremos la Superliga. La idea ha cambiado y merece ser escuchada. Si lo analizamos, se verá que la UEFA no es para nada una buena samaritana de los aficionados".

"La idea de la Superliga no es la de excluir a ningún equipo, porque no habrá miembros fundadores permanentes. Es una competición deportiva, abierta y gestionada por los clubes y no por la UEFA. Los clubes no necesitan a la UEFA para esas cosas", apuntó Kroos antes de pedir "al menos una oportunidad".

Sobre la nueva competición de selecciones que ha creado la UEFA, Kroos analizó lo apretado que deja el calendario: "¿Por qué está bien que la UEFA introduzca una Nations League que nadie necesita? Nadie les pregunta por eso. Creo que es importante escuchar otras propuestas como por ejemplo la de la Superliga".

Tras esa reflexión sobre los partidos de selecciones, continuó hablando de la Superliga: "Creo que tiene una oportunidad de revertir esa situación de pérdida de pasión, que vuelva ese entusiasmo y emoción por los partidos que podremos ver". "Creo que podemos atraer a los aficionados y hacer que vuelvan al fútbol", concluyó Kroos.