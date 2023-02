El Real Madrid, sin margen de error en el Sadar

El equipo madridista aspira a presionar al Barcelona colocándose a cinco puntos de distancia Ancelotti prefirió no forzar a Kroos y Benzema pensando en el partido de ida ante el Liverpool

El Real Madrid arranca este sábado (21.00 horas, DAZN) en el Sadar un 'tour de force' de máxima exigencia que le mantendrá muy ocupado durante los próximos quince días. Osasuna será la primera prueba que deberá afrontar el equipo madridista, que no puede permitirse el lujo de dejar escapar ni un punto más si no quiere que el Barcelona siga poniendo tierra de por medio en la clasificación.

El primer objetivo del cuadro de Carlo Ancelotti es irse a dormir a cinco puntos de distancia del liderato y meter así presión a su máximo rival en la lucha por el título de Liga. Los blancos saben que Pamplona es un escenario incómodo, pese a que hace doce años que no pierden allí. Tampoco les ayuda presentarse allí sin dos de sus estandartes, el francés Karim Benzema y el alemán Toni Kroos, que se quedaron en Madrid por culpa, respectivamente, de unas molestias y de la gastroenteritis que ya le obligó a perderse el último encuentro ante el Elche.

El Sadar nunca ha sido un campo asequible. Allí le espera un equipo agresivo y que está compitiendo a un buen nivel esta temporada. Clasificado para disputar las semifinales de la Copa del Rey, Osasuna no se ha despedido todavía del sueño europeo, ya que tiene la Conference League a solo tres puntos de distancia y a cuatro la Europa League. Eso sí, los rojillos no andan en su mejor momento de la temporada. Su última victoria data del pasado 14 de enero ante el Mallorca. Desde entonces su balance es de tres empates y una derrota. Pero Ancelotti no olvida que el primer tropiezo de la campaña llegó ante el cuadro rojillo en el Santiago Bernabéu (1-1) el pasado 2 de octubre.

IRREGULARIDAD

El Real Madrid está exhibiendo una evidente irregularidad fuera de casa, lo que le ha colocado en una situación muy incómoda en la clasificación. Los blancos solo han sido capaces de sumar seis puntos en sus últimos cinco desplazamientos, como consecuencia de sus derrotas en Palma de Mallorca, Villarreal y Vallecas. En esta última fase del campeonato solo ha podido ganar en el José Zorrilla y en San Mamés. Osasuna confía en aprovechar esa mala racha.

Ancelotti deberá tener muy presente a la hora de elegir su alineación el encuentro ante el Liverpool del próximo martes. El calendario se comprime ahora y el equipo madridista tiene por delante dos semanas de mucha exigencia, con el derbi madrileño, la ida ante el Liverpool y el Barcelona, y el Betis en el horizonte inmediato.

Por eso el técnico italiano ha preferido no correr riesgos con Benzema. Sus intermitentes ausencias han obligado a Ancelotti a apostar por soluciones imaginativas. De momento, la fórmula que mejor le ha funcionado es la del brasileño Rodrygo como alternativa a falta de otro 9 competitivo en la plantilla. Es la que repetirá en Pamplona.

REGRESOS

Ancelotti recupera a Courtois y Hazard, pero sigue sin poder contar con Mendy, mientras que a Kroos y Benzema parece reservarles para el viaje a Liverpool. En defensa todo indica que el italiano repetirá la formación inicial frente al Elche, con Carvajal y Alaba en las bandas y Militao y Nacho en el eje. La ausencia de Kroos y el regreso de Tchouaméni al once inicial dejan una plaza libre en el centro del campo, ya que Ancelotti adelantó que Modric jugará de inicio en Pamplona. Se la disputan a priori Ceballos y Camavinga. Y delante está cantada la presencia de Fede Valverde, Rodrygo y Vinicius, que regresa a la convocatoria tras haber cumplido su sanción contra el Elche.

El técnico osasunista, Jagoba Arrasate, afronta el encuentro sin dos titulares como Chimy Ávila y Juan Cruz, que son baja por sanción, aunque recupera a Aimar, que se perdió los dos últimos encuentros por lesión. Kike Barja y Rubén García son las alternativas para cubrir la baja del agentino, mientras que Manu Sánchez podría entrar por el lateral.